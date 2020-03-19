一億畫素不夠看！三星傳出開發1億5000萬畫素感光元件力拚Sony相機模組

三星去年發表了 ISOCELL Bright HM1 感光元件，畫素創下 1 億 800 萬畫素之高，也應用在今年自家旗艦 Galaxy S20 系列上，現在傳出三星持續往高畫素感光元件挑戰，預計今年第四季將會發表高達 1 億 5000 萬畫素的感光元件。

三星去年發表了 ISOCELL Bright HM1 感光元件，將 1 億 800 萬個像素塞入 1/1.33 吋的感光元件中，透過 Nonacell 技術可以合併鄰近的 9 個像素拍出進光量更大的 1200 萬畫素的照片，也可以用在高倍變焦上讓手機可以拍得更遠，目前已經應用在三星自家旗艦手機 Galaxy S20 系列以及小米 10 系列上。

▲ Nonacell 採用 3x3 像素結構，以目前的 1 億 800 萬畫素感光元件為例，Nonacell 能將 9 個相鄰的 0.8μm 像素合併起來，模擬尺寸更大的 2.4μm 像素。

根據三星爆料網站 Sammobile 的資訊，三星對於高畫素的野心似乎不僅於此，目前傳出三星正在開發一款高達 1 億 5000 萬畫素的感光元件，且感光元件尺寸達 1 吋之大，且也將具備 Nonacell 技術合成 1600 萬畫素照片，達到比現在感光元件更出色的拍攝效果。

目前傳出這塊感光元件最快將於今年第四季推出，且首發可能用於小米手機上，同時也傳出 OPPO 和 Vivo 將會在 2021 年第一季使用這片 1 億 5000 萬畫素的感光元件，當然也可能應用在三星自家的 Galaxy Note 20 系列或是 Galaxy S30 系列上。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》