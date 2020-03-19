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HMD Global接續以Android Go手機 填補印度市場使用需求
去年在印度地區推出以Andoid Go形式打造的Nokia C1後，HMD Global稍早在印度地區宣布推出名為Nokia C2的新款手機，同樣是以Android Go形式打造。
Nokia C2採用顯示比例為18:9、解析度為HD+的5.7吋IPS螢幕，處理器則採用紫光展銳製作產品，並且搭載1GB記憶體與16GB儲存容量，支援以micro SD記憶卡擴充，電池則採用2800mAh容量設計，本身則支援LTE Cat.4連接，以及VoLTE與VoWiFi通話功能。
機身則搭載前後500萬畫素相機，並且提供湛藍、黑色兩款顏色設計，但目前尚未確認具體售價，主要是針對印度市場需求打造，並且藉由Android 9.0為基礎，透過Android Go形式確保系統可升級性。
在此之前，HMD Global也在印度市場推出Nokia C1，同樣以Android Go形式設計，整體設計與Nokia C2相近，但螢幕採用相對較小的5.45吋規格，機身顏色則提供紅色、黑色兩款設計。
不過，雖然鎖定低價位市場需求，但是在中國品牌手機近年來持續印度市場擴張發展，HMD Global除了持續藉由新款功能手機滿足低價位機種使用需求，若期望藉由Android Go形式手機擴展更多市場布局機會，似乎還需要面對更多挑戰。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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