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華為釋出P40系列新機預熱影片！和iPhone一樣將有3種不同規格

聯合新聞網 / 楊又肇

華為稍早釋出即將發表的旗艦手機P40系列預熱影片，其中顯示新機將會採用4面曲面的圓潤機身作為設計。另一方面，@evleaks更進一步釋出疑似此次P40系列新機預計推出配色款式，更顯示華為此次將會在P40系列首度採用3款不同規格設計，分別區分P40、Pro Pro，以及P40 Pro Premium。

蘋果很早就已經在年度推行手機產品採用三款不同規格設計，例如從2017年開始推出iPhone 8、iPhone 8 Plus與iPhone X，並且在2018年推出iPhone iPhone XR，以及iPhone XS與iPhone XS Max，2019年則是推出iPhone 11、iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max。因此，或許華為也是在相同想法下，讓年度旗艦手機產品同樣區分三中不同規格，分別將推出P40、Pro Pro，以及P40 Pro Premium。

而此次推出新機除了採用4面曲面設計，讓機身更貼近圓潤質感，預期在P40 Pro Premium將會採用硬度更高的陶瓷框體設計。

此次預計推出配色，除了灰、黑、金、藍、白在內配色，更包含先前廣受歡迎的天空之鏡配色。

其中，P40將採用矩形底部設計、直向排列的三鏡頭主相機，其中包含高達5200萬畫素高感光廣角鏡頭、4000萬畫素電影鏡頭，以及800萬畫素3倍光學變焦鏡頭，而P40 Pro則是在P40的主相機設計基礎上，將800萬畫素3倍光學變焦鏡頭改為方形設計的潛望鏡頭，並且增加一組ToF景深鏡頭。

另外，P40 Pro Premium則額外增加一組高亮黑白鏡頭，搭配ToF景深鏡頭，讓主相機鏡頭數量增加至5組。

至於建議售價部分，P40歐洲地區售價預計會介於799歐元至899歐元之間，而P40 Pro建議售價則預期會介於999歐元至1099歐元，基於P40 Pro設計的Porsche Design版本建議售價則預期會在1199歐元至1299歐元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影 華為 蘋果 iPhone

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