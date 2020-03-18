快訊

防疫兼防假新聞 義大利怒揭中官方作假

聽新聞
test
0:00 / 0:00

動眼看／全球僅在三個地區推出！晴空白配色Galaxy S20+

聯合新聞網 / 楊又肇
晴空白款式Galaxy S20+
晴空白款式Galaxy S20+

在Galaxy S20系列手機即將在3月20日於台灣市場正式開放銷售之際，mashdigi實際取得由中華電信資費方案獨佔銷售，同時全球僅在三個地區推出的晴空白配色Galaxy S20+，看看此款配色與其他配色款式差異。

依照三星說明，晴空白配色Galaxy S20+僅在全球三個地區推出，而台灣市場就是其中一個地區，並且與中華電信資費方案獨佔合作。

不過，目前在台灣地區並未計畫比照先前在南韓市場分別與韓國電信、SK Telecom分別推出紅色款及藍色款Galaxy S20+，進而推出特殊配色的銷售模式，而是採用僅在特定地區推行配色作法。

晴空白款式Galaxy S20+
晴空白款式Galaxy S20+

而除了外觀配色不同，將配合中華電信資費方案獨佔銷售的晴空白配色Galaxy S20+，基本上與一般配色款式的Galaxy S20+沒有其他差異，而盒裝部分也同樣會附上原廠透明軟質保護殼，但配件與內盒設計則會採用白色外觀。

晴空白配色Galaxy S20+採用12GB記憶體搭配128GB儲存容量配置，而由中華電信獨家銷售的Galaxy S20 Ultra 512GB儲存容量版本，則是搭載16GB記憶體規格，兩者都會搭配中華電信月繳999元的大4G購機方案 (需綁約30個月)銷售。

相關連結：

晴空白款式Galaxy S20+
晴空白款式Galaxy S20+

晴空白款式Galaxy S20+
晴空白款式Galaxy S20+

同樣可在Samsung Pay啟動虛擬悠遊卡
同樣可在Samsung Pay啟動虛擬悠遊卡

配件與內盒設計與一般款式明顯不同，均以白色設計呈現
配件與內盒設計與一般款式明顯不同，均以白色設計呈現

Galaxy S20、Galaxy S20+、晴空白款Galaxy S20+與Galaxy S20 Ultra比較
Galaxy S20、Galaxy S20+、晴空白款Galaxy S20+與Galaxy S20 Ultra比較

Galaxy S20、Galaxy S20+、晴空白款Galaxy S20+與Galaxy S20 Ultra比較
Galaxy S20、Galaxy S20+、晴空白款Galaxy S20+與Galaxy S20 Ultra比較

Galaxy S20、Galaxy S20+、晴空白款Galaxy S20+與Galaxy S20 Ultra比較
Galaxy S20、Galaxy S20+、晴空白款Galaxy S20+與Galaxy S20 Ultra比較

Galaxy S20、Galaxy S20+、晴空白款Galaxy S20+與Galaxy S20 Ultra比較
Galaxy S20、Galaxy S20+、晴空白款Galaxy S20+與Galaxy S20 Ultra比較

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 韓國 三星

延伸閱讀

台灣之星「T-Select資費」月租388元起上網+網內雙飽　再送foodpanda美食金

15款三星手機即日起可在Samsung Pay服務內啟用悠遊卡功能

物美價廉的毒梟品牌螢幕可凹折手機 實際就是貼上貼紙的Galaxy Fold…

動手玩／100倍變焦是不是噱頭？ 怎麼挑選三星Galaxy S20系列手機

相關新聞

中華電信499老客戶續約方案 台灣大、遠傳跟進

電信龍頭中華電信日前宣布499元老客戶續約方案，原價499元優惠縮水，要上網吃到飽跟網內打到飽的雙飽優惠月繳拉高到599...

可能在更多國家地區上市？小米MIX Alpha概念手機準備進駐印度市場

小米在去年推出的MIX Alpha概念手機，稍早確認將會在印度市場特定小米之家門市上架，或許意味這款採用一面螢幕環繞打造的概念手機將會開放更多國家地區上市銷售。

動眼看／全球僅在三個地區推出！晴空白配色Galaxy S20+

在Galaxy S20系列手機即將在3月20日於台灣市場正式開放銷售之際，mashdigi實際取得由中華電信資費方案獨佔銷售，同時全球僅在三個地區推出的晴空白配色Galaxy S20+，看看此款配色與其他配色款式差異。

電信5G搶客戰開打 遠傳推早鳥優惠

電信業者正在積極準備5G開台營運事宜，搶客戰火也點燃，遠傳（4904）今（18）日宣布5G早鳥優惠，申辦iPhone 1...

「抖音」等50多款熱門APP 遭爆利用iPhone資安漏洞偷看「複製貼上」內容

蘋果再傳資安危機，如果你也常使用「複製貼上」功能，你使用的內容可能已經被看光光！根據《MacRumors》報導，資安專家發現iOS 13.3中，有漏洞讓App能不經同意窺探使用者複製的文字內容，可能因此讓密碼或機密資訊外洩。目前已發現50款應用程式使用該漏洞，其中包括TikTok抖音、微博、Viber、Hotels.com、紐約時報等知名App。

手機科技／保護手機電池 別邊充電邊用

現代人智慧型手機不離身，使用手機到了後期，最怕電池續電力不足或損壞，想換顆電池要價不便宜，手機達人凱文傳授一些祕訣，例如不要把手機帶進潮濕的地方，也不要邊充電邊使用等，都能保護手機電池。

用戶激增！Telegram聲量超車LINE@ 最強推進器是這群KOL

Image Source：Unsplash 文／王筱慈 在香港反送中佔有一席之地的通訊軟體Telegram，近日在台灣的使用者也越來越多。由於通訊軟體LINE2.0從3月起啟用了全新收費機制，讓不少公

物美價廉的毒梟品牌螢幕可凹折手機 實際就是貼上貼紙的Galaxy Fold…

去年宣布推出售價僅為349美元 (約新台幣10642)起跳的螢幕可凹折手機Escobar Fold 1，今年初又宣布推出第二款產品Escobar Fold 2之後，卻始終沒有人實際收到貨品 (甚至只有收到一本創辦人自傳…)。不過，知名YouTuber「MKBHD」Marques Brownlee稍早則是實際收到手機，並且確認Escobar Fold 2實際上就是貼上金箔貼紙的Galaxy Fold。

動手玩／100倍變焦是不是噱頭？ 怎麼挑選三星Galaxy S20系列手機

台灣確定將在3月20日正式上市，並且確認全面引進搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器，以及對應5G連網功能的三星Galaxy S20系列手機，該如何選擇呢？

舊瓶新裝銷售模式 vivo將去年推出的旗艦手機換上新處理器

vivo稍早將去年推出的旗艦機種NEX 3作升級，宣布推出升級款NEX 3S，主要將處理器換上Qualcomm Snapdragon 865規格，並且採用LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件。

三星強調：今年將會在全球超過40個國家推出5G手機

去年就強調接下來在手機產品將會以5G網路，以及螢幕可凹折形式作為發展主軸的三星，稍早由三星資深副總裁暨技術戰略團隊負責人李俊煕 (Jun Hee Lee)證實，今年將會在全球超過40個國家推出5G連網手機產品，藉此擴大在5G網路應用產品布局。

疑似華為P40系列宣傳海報、背面主鏡頭規格曝光

隨著華為確認將在3月26日於法國巴黎揭曉年度旗艦手機P40系列，目前也有越來越多實機外觀細節消息陸續曝光，例如傳聞可能是官方宣傳使用的海報設計，以及疑似P40 Pro實際背面主相機模組設計。

熱門新聞

Sony終於確認了！將於3月18日公佈PlayStation 5具體細節

中華電信499老客戶續約方案 台灣大、遠傳跟進

蘋果發表新iPad Pro！內建3D物件掃描相機 也推新筆電

蘋果推新iPad Pro 雙鏡頭+觸控板支援 比筆電更強大

蘋果突襲上架！全新雙鏡頭 iPad Pro 、新款 MacBook Air 降至 $31,900

博通狀告Netflix侵權！指其服務影響其機上盒業務發展

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。