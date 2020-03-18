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動眼看／全球僅在三個地區推出！晴空白配色Galaxy S20+
在Galaxy S20系列手機即將在3月20日於台灣市場正式開放銷售之際，mashdigi實際取得由中華電信資費方案獨佔銷售，同時全球僅在三個地區推出的晴空白配色Galaxy S20+，看看此款配色與其他配色款式差異。
依照三星說明，晴空白配色Galaxy S20+僅在全球三個地區推出，而台灣市場就是其中一個地區，並且與中華電信資費方案獨佔合作。
不過，目前在台灣地區並未計畫比照先前在南韓市場分別與韓國電信、SK Telecom分別推出紅色款及藍色款Galaxy S20+，進而推出特殊配色的銷售模式，而是採用僅在特定地區推行配色作法。
而除了外觀配色不同，將配合中華電信資費方案獨佔銷售的晴空白配色Galaxy S20+，基本上與一般配色款式的Galaxy S20+沒有其他差異，而盒裝部分也同樣會附上原廠透明軟質保護殼，但配件與內盒設計則會採用白色外觀。
晴空白配色Galaxy S20+採用12GB記憶體搭配128GB儲存容量配置，而由中華電信獨家銷售的Galaxy S20 Ultra 512GB儲存容量版本，則是搭載16GB記憶體規格，兩者都會搭配中華電信月繳999元的大4G購機方案 (需綁約30個月)銷售。
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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