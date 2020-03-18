動眼看／全球僅在三個地區推出！晴空白配色Galaxy S20+

在Galaxy S20系列手機即將在3月20日於台灣市場正式開放銷售之際，mashdigi實際取得由中華電信資費方案獨佔銷售，同時全球僅在三個地區推出的晴空白配色Galaxy S20+，看看此款配色與其他配色款式差異。

依照三星說明，晴空白配色Galaxy S20+僅在全球三個地區推出，而台灣市場就是其中一個地區，並且與中華電信資費方案獨佔合作。

不過，目前在台灣地區並未計畫比照先前在南韓市場分別與韓國電信、SK Telecom分別推出紅色款及藍色款Galaxy S20+，進而推出特殊配色的銷售模式，而是採用僅在特定地區推行配色作法。

晴空白款式Galaxy S20+

而除了外觀配色不同，將配合中華電信資費方案獨佔銷售的晴空白配色Galaxy S20+，基本上與一般配色款式的Galaxy S20+沒有其他差異，而盒裝部分也同樣會附上原廠透明軟質保護殼，但配件與內盒設計則會採用白色外觀。

晴空白配色Galaxy S20+採用12GB記憶體搭配128GB儲存容量配置，而由中華電信獨家銷售的Galaxy S20 Ultra 512GB儲存容量版本，則是搭載16GB記憶體規格，兩者都會搭配中華電信月繳999元的大4G購機方案 (需綁約30個月)銷售。

相關連結：

晴空白款式Galaxy S20+

晴空白款式Galaxy S20+

同樣可在Samsung Pay啟動虛擬悠遊卡

配件與內盒設計與一般款式明顯不同，均以白色設計呈現

Galaxy S20、Galaxy S20+、晴空白款Galaxy S20+與Galaxy S20 Ultra比較

Galaxy S20、Galaxy S20+、晴空白款Galaxy S20+與Galaxy S20 Ultra比較

Galaxy S20、Galaxy S20+、晴空白款Galaxy S20+與Galaxy S20 Ultra比較

Galaxy S20、Galaxy S20+、晴空白款Galaxy S20+與Galaxy S20 Ultra比較

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》