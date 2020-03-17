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「抖音」等50多款熱門APP 遭爆利用iPhone資安漏洞偷看「複製貼上」內容

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果iPhone示意圖。 路透
蘋果iPhone示意圖。 路透

蘋果再傳資安危機，如果你也常使用「複製貼上」功能，你使用的內容可能已經被看光光！根據《MacRumors》報導，資安專家發現iOS 13.3中，有漏洞讓App能不經同意窺探使用者複製的文字內容，可能因此讓密碼或機密資訊外洩。目前已發現50款應用程式使用該漏洞，其中包括TikTok抖音、微博、Viber、Hotels.com、紐約時報等知名App。

根據Talal Haj Bakry和 Tommy Mysk的調查報告，這個漏洞來自iOS 、iPadOS在使用權限上，並沒有特別限制App取用剪貼簿的內容。他們也發現許多熱門App都有使用這個漏洞，類別包含遊戲、社交軟體、新聞等等。

這些App會在啟動時查看剪貼簿內容，少則會多次查看；大部分都只有使用文字類型的內容、而非圖片或pdf文件。目前還不清楚這些被偷看內容被如何使用。專家呼籲蘋果儘速採取行動補上漏洞，蘋果方面目前則還沒有回應。

資安 抖音 蘋果 iPhone Apple

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