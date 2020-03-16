用戶激增！Telegram聲量超車LINE@ 最強推進器是這群KOL
Image Source：Unsplash
文／王筱慈
在香港反送中佔有一席之地的通訊軟體Telegram，近日在台灣的使用者也越來越多。由於通訊軟體LINE2.0從3月起啟用了全新收費機制，讓不少公眾人物、媒體和電商平台開始跳槽到其他社群平台，Telegram就成為變心首選。
Telegram聲量攀升！名人帳號成關鍵
Telegram近期下載量爆增，也常出現在App Store的排行榜上。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢分析，發現Telegram近三個月的聲量就有28218筆聲量。今年初，慈濟開第一槍放棄Line2.0轉戰Telegram，從那時起討論度逐漸攀升，許多媒體也開始在自己的新聞網頁中，推廣自家的Telegram帳號。
Telegram近三個月來的聲量高峰，就是2月27日，當天總統蔡英文在IG宣布成立Telegram帳號「台灣隊長蔡英文」，還製作下載Telegram的教學圖卡。此舉也引起行銷產業圈的重視，認為在名人加持下，Telegram只會更加增多用戶。當天就有1965筆聲量。
▲Telegram在免費App下載排行名列第三。Image Source：App Store
PTT網友超好奇 網購團媽帶動Line棄船潮
從《KEYPO大數據關鍵引擎》可以發現，與Telegram相關的熱門頻道，除了有推播新聞需求的媒體，還有率先放棄Line2.0的公眾人物蔡英文。不過Telegram打破行銷圈同溫層的關鍵，就是連PTT的八卦版都開始有網友討論。包括有台灣人成立推播武漢肺炎資訊的帳號，「為什麼很多人改用Telegram？」、「Telegram是不是會贏過Line」、「想跟公司建議用Telegram」等討論串也不斷出現。
▲除了媒體頻道外，名人、網購社群也是擴散Telegram聲量的管道。
Image Source：熱門頻道／KEYPO網路大數據關鍵引擎（分析區間：2019/12/15～2020/03/13）
分析《KEYPO大數據關鍵引擎》的探索概念，可以發現很大一部分的討論議題，都跟「Line」有關。主要是因為許多團購社團都在臉書公告，將從Line2.0帳號轉移到Telegram，更包括不少經營親子部落客的團媽們。對於這些團媽來說，除了省下Line2.0推播飆漲十幾倍的推播費用，Telegram的群組更可以同時有20萬人交流，比Line群組的500人上限，更有吸引力。光是與Line相關的聲量，就有4834筆。
▲網購KOL成本考量下改用Telegram，也迫使用戶跟進轉移。
Image Source：探索概念／KEYPO網路大數據關鍵引擎（分析區間：2019/12/15～2020/03/13）
Telegram真的這麼好用嗎？
歸納出網友討論出的Telegram優點，包括了：
1.群組人數上限高達20萬。
2.群組隱私高，種類豐富多元。
3.貼圖不用錢。
4.雲端存取功能好用。
5.沒有收費。
雖然Line2.0在13日公布將調降推播費用，但從Telegram持續上漲的聲量趨勢也可以發現，這波社群軟體的用戶轉換潮還會持續。
▲Telegram有免費貼圖可以下載。Image Source：網路溫度計
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