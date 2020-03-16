物美價廉的毒梟品牌螢幕可凹折手機 實際就是貼上貼紙的Galaxy Fold…

去年宣布推出售價僅為349美元 (約新台幣10642)起跳的螢幕可凹折手機Escobar Fold 1，今年初又宣布推出第二款產品Escobar Fold 2之後，卻始終沒有人實際收到貨品 (甚至只有收到一本創辦人自傳…)。不過，知名YouTuber「MKBHD」Marques Brownlee稍早則是實際收到手機，並且確認Escobar Fold 2實際上就是貼上金箔貼紙的Galaxy Fold。

依照Marques Brownlee拍攝影片內容顯示，Escobar所「打造」的螢幕可凹折手機Escobar Fold 2，其實就是貼上金箔貼紙，並且更換佈景主題設計的Galaxy Fold，甚至將金箔貼紙刮除之後，底下都還可以發現三星品牌標誌。

而Marques Brownlee表示，自己先後使用本名與假名方式，總計花費750美元訂購兩次手機，最後在個人Twitter上抱怨並未像其他人收到包裹之後，隨後才收到這款手機。

從目前實際收到包裹的人，幾乎是以知名科技媒體與YouTuber為主，顯然Escobar計畫小額行銷費用增加更多媒體、社群內容上的報導曝光，藉此吸引更多人訂購這款手機，但之後是否也能順利收到，或許就很難說了。

否則僅花費349美元就能換取一支市價1999美元的螢幕可凹折手機，似乎相當划算。而去年先標榜推出，並且可能採用柔宇螢幕可凹折手機設計的第一代機種Escobar Fold 1，不知道是否還會繼續出貨？

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》