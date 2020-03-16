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動手玩／100倍變焦是不是噱頭？ 怎麼挑選三星Galaxy S20系列手機

聯合新聞網 / 楊又肇
Galaxy S20 Ultra
Galaxy S20 Ultra

台灣確定將在3月20日正式上市，並且確認全面引進搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器，以及對應5G連網功能的三星Galaxy S20系列手機，該如何選擇呢？

支援台灣等地區5G連網功能

依照三星公布在台上市的Galaxy S20系列機種規格，全數均採用Qualcomm Snapdragon 865處理器，以及Snapdragon X55 5G網路晶片配置，同時都採用目前全球地區電信業者主要採用的6GHz以下頻段連接設計，雖然未採用支援毫米波 (mmWave)高頻段連接規格，但至少在台灣以外地區使用的的話，依然可以正常支援當地提供5G連網服務，或是使用當地4G或3G網路服務。

螢幕僅差別在尺寸不同

而螢幕規格方面，雖然Galaxy S20系列仍有尺寸上的差異，但包含螢幕解析度均採用Quad HD+規格、採用三星Dynamic AMOLED 2X顯示面板，並且支援HDR10+顯示認證，以及最高120Hz畫面更新率與240Hz觸控更新率在內規格，三款手機規格則是沒有差別，加上全數均採用上方居中設計的開孔式視訊鏡頭，因此在螢幕規格僅需挑選合適尺寸即可。

螢幕相關設定可以選擇以最高120Hz形式顯示，或是切換為一般60Hz規格。而目前120Hz畫面更新率並非固定，但三星未來有可能透過韌體更新讓畫面更新率可持續維持在120Hz
螢幕相關設定可以選擇以最高120Hz形式顯示，或是切換為一般60Hz規格。而目前120Hz畫面更新率並非固定，但三星未來有可能透過韌體更新讓畫面更新率可持續維持在120Hz

螢幕尺寸差異部分，Galaxy S20採用6.2吋設計，搭載4000mAh電池容量，Galaxy S20+則採用6.7吋設計，電池容量為4500mAh，而Galaxy S20 Ultra則採用高達6.9吋螢幕設計，電池容量也達5000mAh。三款手機均支援無線閃充2.0與無線電力分享，但僅Galaxy S20 Ultra的無線閃充充電功率可達45W，其餘兩款手機則是25W。

由左至右分別為Galaxy S20、Galaxy S20+與Galaxy S20 Ultra，螢幕尺寸分別為6.2吋、6.7吋與6.9吋
由左至右分別為Galaxy S20、Galaxy S20+與Galaxy S20 Ultra，螢幕尺寸分別為6.2吋、6.7吋與6.9吋

另外，Galaxy S20與Galaxy S20+在台推行規格均提供搭載12GB記憶體搭配128GB儲存容量配置，Galaxy S20 Ultra則是提供12GB記憶體搭配256GB儲存容量設計，另外也提供16GB記憶體搭配512GB儲存容量版本。

至於顏色部分，Galaxy S20分別在台提供晴空藍、晴空粉、星空灰三款配色，Galaxy S20+則分別推出晴空藍、晴空白、星空黑、星空灰四款配色，Galaxy S20 Ultra則僅有星空黑與星空灰兩款配色選擇。

其他差異部分，則包含Galaxy S20與Galaxy S20+框體都會採用強化設計的鋁合金材質打造，而Galaxy S20 Ultra則會以不鏽鋼材質打造框體。但包含採用前後玻璃鏡面機身設計、支援新版螢幕下超音波解鎖與臉部辨識解鎖功能，以及搭載AKG專業調校喇叭，並且支援Dolby Atmos環繞音效則均相同，另外也均取消3.5mm耳機孔設計，成為Galaxy S系列第一款採用數位音訊輸出機種。

Galaxy S20 Ultra實際盒裝
Galaxy S20 Ultra實際盒裝

原廠盒裝同樣會提供一組透明軟質保護殼
原廠盒裝同樣會提供一組透明軟質保護殼

相機功能大同小異，除了Galaxy S20 Ultra有些地方不同

除了螢幕有較顯著尺寸不同，三款手機在其他最大不同部分，則是在相機規格上的差異，尤其Galaxy S20 Ultra更標榜搭載支援高達100倍數位變焦的「SPACE ZOOM」拍攝效果，以及高達1億800萬畫素的超高解像力表現。

其中，Galaxy S20與Galaxy S20+採用完全相同的相機規格設計，在視訊鏡頭部分搭載1000萬畫素、80度廣角與f/2.2光圈設計規格，而主相機則分別採用1200萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭，以及6400萬畫素遠距鏡頭，本身可對應3倍混合光學變焦與藉由人工智慧技術輔助、最高可對應30倍數位變焦拍攝效果。

拍攝功能則支援可同時拍錄靜態及動態影像內容的一鍵拍錄模式，以及8K@30fps錄影與擷取靜態照片功能，另外也加入超穩定動態錄影與夜間縮時錄影功能。

一鍵拍錄功能可在啟動過程分別以各個鏡頭拍攝至少2組影片、10張靜態照片，同時相機也提供影像識別掃描功能
一鍵拍錄功能可在啟動過程分別以各個鏡頭拍攝至少2組影片、10張靜態照片，同時相機也提供影像識別掃描功能

Galaxy S20系列相機規格中，Galaxy S20與Galaxy S20+搭載相機鏡頭規格完全相同，而Galaxy S20 Ultra則是在Galaxy S20系列機種相機機種上增加更高解像力、更高進光量表現，並且支援更高變焦拍攝效果
Galaxy S20系列相機規格中，Galaxy S20與Galaxy S20+搭載相機鏡頭規格完全相同，而Galaxy S20 Ultra則是在Galaxy S20系列機種相機機種上增加更高解像力、更高進光量表現，並且支援更高變焦拍攝效果

Galaxy S20系列主相機規格差異，以及與去年推出的Galaxy Note 10+主相機規格差異
Galaxy S20系列主相機規格差異，以及與去年推出的Galaxy Note 10+主相機規格差異

至於在Galaxy S20 Ultra部分，則是在視訊鏡頭採用4000萬畫素規格，並且支援4組畫素合併，因此能視為整體進光量更高、可拍攝更好畫質表現的「1000萬畫素」規格，而主相機則是採用1億800萬畫素廣角鏡頭，並且可藉由Re-mosaic技術將RGGB光對應畫素重新排列，配合Nona-Binning技術將9組畫素合併，使得廣角鏡頭可視為進光量更高、可維持更多拍攝影像細節的「1200萬畫素」規格。

Re-Mosaic技術會將原本1億800萬畫素的RGGB畫素透過濾光方式重新排列，並且透過Nona-Binning技術將9組畫素合併，藉此讓合併後的畫素進光量增加，進而提昇畫質表現
Re-Mosaic技術會將原本1億800萬畫素的RGGB畫素透過濾光方式重新排列，並且透過Nona-Binning技術將9組畫素合併，藉此讓合併後的畫素進光量增加，進而提昇畫質表現

實際上，使用者也能透過手動切換方式，讓廣角鏡頭能以實際1億800萬畫素規格記錄影像，但整體拍攝儲存時間相對會拉長一些 (類似情況也發生在小米CC9 Pro / 小米Note 10)，同時整體進光量也會降低，因此較不利用於低光環境拍攝使用。不過，運用1億800萬畫素規格進行拍攝，確實能保留更多影像中可放大檢視細節。

而搭配1億800萬畫素廣角鏡頭設計，Galaxy S20 Ultra同時也搭載1200萬畫素超廣角鏡頭，但遠距鏡頭規格則是調整為4800萬畫素，並且採用潛望式鏡頭模組設計，對應最高10倍光學混合變焦，以及同樣以人工智慧技術運算、最高可達100倍的數位變焦，另外則是增加一組用於捕捉精準景深資訊的ToF鏡頭。

其他功能部分，則是與Galaxy S20、Galaxy S20+一樣，分別搭載一鍵拍錄模式、8K@30fps錄影與擷取靜態照片功能，並且支援超穩定動態錄影與夜間縮時錄影功能。

100倍變焦究竟是否實用，還是只是噱頭？

就實際體驗來看，Galaxy S20 Ultra搭載的1億800萬畫素拍攝解像力表現確實相當吸引人，但是一般使用多半應該還是會以9組畫素合併後的「1200萬畫素」規格進行拍攝。雖然能藉由1億800萬畫素記錄更多影像細節，但以一般拍攝需求來看，實際上反而在整體進光量提昇對於畫質表現較為有利，若是改以「1200萬畫素」規格記錄為主的話，選擇Galaxy S20或Galaxy S20+也能有不錯表現。

而在最高可達100倍數位變焦拍攝體驗部分，實際上就先前華為、OPPO在內品牌提出類似高倍率數位變焦拍攝功能，大致在超過10倍以上就會有明顯失真情況，即便藉由人工智慧運算方式輔助，充其量也只是降低雜訊生成比例，拍攝結果多半會呈現水彩畫般的呈現效果，雖然三星在切換至更高倍率拍攝時，會自動開啟輔助對準功能，但對於整體拍攝實用性來看，顯然還是話題性會有較高比重。

超過30倍變焦之後，螢幕中就會出現輔助對焦畫面
超過30倍變焦之後，螢幕中就會出現輔助對焦畫面

不過，反觀Galaxy S20 Ultra在視訊鏡頭採用4000萬畫素規格，並且支援4組畫素合併的拍攝功能，不僅讓使用者能以更高解像表現記錄自拍，同時也能以更高進光量形式的「1000萬畫素」規格進行拍攝，對於使用者而言能有更多操作選擇。

標榜對應100倍變焦拍攝效果的「SPACE ZOOM」相機模組設計，似乎還是以話題性居高，實際拍攝實用性可能見仁見智
標榜對應100倍變焦拍攝效果的「SPACE ZOOM」相機模組設計，似乎還是以話題性居高，實際拍攝實用性可能見仁見智

Galaxy S20 Ultra相機實際拍攝效果：

「1200萬畫素」拍攝與1億800萬畫素實際拍攝效果比對：

「1200萬畫素」1億800萬畫素

「1200萬畫素」1億800萬畫素

「1200萬畫素」1億800萬畫素

1億800萬畫素實際拍攝效果與10%裁切結果比對：

1億800萬畫素10%裁切結果

1億800萬畫素10%裁切結果

1億800萬畫素10%裁切結果

0.5倍廣角、1倍、4倍、10倍、30倍與100倍變焦實際拍攝效果比對：

0.5倍廣角1倍4倍10倍30倍100倍

0.5倍廣角1倍4倍10倍30倍100倍

0.5倍廣角1倍4倍10倍30倍100倍

從價位角度進行比較

建議售價部分，三星公布台灣地區的Galaxy S20將以新台幣32900元價格銷售，Galaxy S20+則會以新台幣36900元價格銷售，而Galaxy S20 Ultra建議售價分別為新台幣43900元及新台幣47900元。

由於Galaxy S20與Galaxy S20+均採用12GB記憶體搭配128GB儲存容量配置，意味兩者之間的新台幣4000元價差主要反應在螢幕尺寸與電池容量，因此如果是要在這兩款手機之間選擇的話，基本上只要挑選螢幕尺寸是否合乎個人需求即可。

而如果是Galaxy S20+與Galalxy S20 Ultra之間比較的話，兩者之間至少會有新台幣7000元的價差，但兩者螢幕尺寸差異僅有0.2吋，因此主要價差會反應在相機設計，以及部分儲存容量與部分硬體規格差異，例如無線閃充最高充電功率、機身框體材質與電池容量。

小結

就此次三星引進台灣市場銷售的Galaxy S20系列，其實產品使用需求定位相當明顯，其中Galaxy S20採用較小尺寸設計，顏色部分則藉由提供晴空粉吸引女性消費族群，而Galaxy S20+則是瞄準主要消費族群，無論在螢幕尺寸、相機功能與顏色選擇都符合台灣市場主要使用需求，至於Galaxy S20 Ultra明顯就是針對金字塔頂端用戶設定，並且瞄準特定攝影需求使用者所打造。

雖然此次引進台灣市場的旗艦手機價格均超過新台幣30000元，不過三星依然配合舊換新、與電信業者合作資費方案，以及贈品加贈、信用卡分期等方式，藉此減緩消費者換購時的「壓力」。

不過，如果是從實際使用需求來看的話，基本上還是建議挑選Galaxy S20+為主，並且評估使用小尺寸螢幕需求情況，進而決定是否選擇Galaxy S20即可。

Galaxy S20 Ultra不一定適合主流消費族群，反而Galaxy S20+比較合適
Galaxy S20 Ultra不一定適合主流消費族群，反而Galaxy S20+比較合適

而不建議一般消費者選擇Galaxy S20 Ultra的原因，主要在於絕大部分拍攝需求，其實Galaxy S20與Galaxy S20+的相機功能就已經足夠，而在機身配色還有更多選擇，甚至Galaxy S20+的螢幕尺寸也與Galaxy S20 Ultra相近，整體使用體驗對於一般消費者而言，其實與Galaxy S20 Ultra不會有太大差異，但價差上至少會有新台幣7000元幅度，與Galaxy S20更有新台幣11000元的差距。

以Galaxy S20 Ultra的拍攝功能來看，1億800萬畫素解像能力實際上也會帶來更高的儲存容量佔用比例，以一般日常隨手拍攝情況來看，實際上會增加不少儲存容量上的負擔，即便藉由Re-mosaic技術，配合Nona-Binning技術將9組畫素合併，使照片能以更高進光量、更好畫質表現儲存，但能否實際活用這樣的設計，還是要看個人取景方式與拍攝技巧，否則選擇相機功能同樣有一定水準的Galaxy S20或Galaxy S20+可能會視較划算的決定。

至於標榜可達100倍數位變焦，並且透過人工智慧運算方式讓影像更為清晰的遠距拍攝功能，還是會受到物理使用限制影響，例如即便增加遠距拍攝輔助對準功能，多少還是會有些手抖情況，加上變焦超過30倍時，實際記錄影像幾乎會呈現水彩畫效果，雖然潛望式變焦系統設計確實能增進遠距拍攝清晰度，因此整體來看可能還是會變成話題性居高，但實用效果則可能因人而異。

Galaxy S20系列機種規格比較：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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