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舊瓶新裝銷售模式 vivo將去年推出的旗艦手機換上新處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

vivo稍早將去年推出的旗艦機種NEX 3作升級，宣布推出升級款NEX 3S，主要將處理器換上Qualcomm Snapdragon 865規格，並且採用LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件。

不過，NEX 3S依然維持與NEX 3相同的6.89吋、Full HD+解析度AMOLED螢幕，同樣採用「瀑布屏」形式設計，另外也維持搭載1600萬畫素升降視訊鏡頭，以及6400萬畫素、三星ISOCELL GW1敢光元件與f/1.8光圈設計的廣角鏡頭，搭配1300萬畫素超廣角鏡頭與1300萬畫素2被光學變焦三鏡頭相機，一樣也是以環狀形式排列。

其他部分，則同樣保留X軸線性馬達、螢幕指紋辨識、NFC、AK4377A Hi-Fi音效晶片與3.5mm耳機孔設計，而內建電池則維持為4500mAh電量設計，一樣支援44W有線快充，並未搭載與iQOO 3 5G相同的55W有線快充。

而軟體功能部分，則採用與iQOO 3 5G一樣的app共用，以及與羅技合作的機械式鍵盤回饋觸感模擬功能，而vivo也會在此次推出的NEX 3S增加一款基於Chromium的NEX極簡瀏覽器。

顏色部分，NEX 3S將推出藍、銀，以及全新琥珀醇配色，建議售價則依照規格分別是人民幣4998元與5298元，將從即日起開放中國市場預訂。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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