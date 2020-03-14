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疑似華為P40系列宣傳海報、背面主鏡頭規格曝光

聯合新聞網 / 楊又肇
(圖／@hereYashRaj擷自個人Twitter頁面)
(圖／@hereYashRaj擷自個人Twitter頁面)

隨著華為確認將在3月26日於法國巴黎揭曉年度旗艦手機P40系列，目前也有越來越多實機外觀細節消息陸續曝光，例如傳聞可能是官方宣傳使用的海報設計，以及疑似P40 Pro實際背面主相機模組設計

從可能是官方宣傳海報設計內容顯示，P40系列手機將會推出淺灰、深灰、橘色、紫色與靛藍在內配色，而背面主鏡頭模組也採用矩形底層設計，並且讓鏡頭數量增加至5組。

就近距離渲染圖像顯示，相機鏡頭同樣會與徠卡合作認證，其中廣角鏡頭將會採用5200萬畫素規格、支援Hexadeca Bayer (16合1)像素合併、1.22μm、Sony IMX700 1/1.28" RYYB排列感光元件，以及4000萬畫素、Sony IMX650 RGGB 1/1.5" RGGB排列感光元件設計的超廣角鏡頭，另外也預期搭載3倍光學變焦與另一組支援10倍光學雙稜鏡變焦望遠鏡頭 (兩者均支援光學防震)，並且搭載一組3D ToF鏡頭。

而整體等較拍攝距離則介於18-240mm焦距範圍，光圈則可對應f/1.8-f/4.0之間。

(圖／@hereYashRaj擷自個人Twitter頁面)
(圖／@hereYashRaj擷自個人Twitter頁面)

就先前消息，P40系列將會搭載Kirin 990 5G處理器、搭載4邊曲面設計與90Hz畫面更新率的螢幕，另外也會搭載5000mAh電池電量、支援40W有線快充與27W無線充電，同樣對應反向無線充電功能。

華為預期會在3月26日於巴黎舉辦新機發表會，屆時將會公佈完整新機資訊，同時也會揭曉周邊裝置，或是與Porsche Design再次合作設計款式機種。

不過，目前影響P40系列新機銷售最大因素，恐怕還是在於依然無法順利在海外銷售機種提供使用的GMS服務，現在僅以HMS服務支撐的話，似乎仍難以符合多數使用者需求。

(圖／@hereYashRaj擷自個人Twitter頁面)
(圖／@hereYashRaj擷自個人Twitter頁面)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

巴黎 無線充電 華為

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