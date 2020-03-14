三星強調：今年將會在全球超過40個國家推出5G手機
去年就強調接下來在手機產品將會以5G網路，以及螢幕可凹折形式作為發展主軸的三星，稍早由三星資深副總裁暨技術戰略團隊負責人李俊煕 (Jun Hee Lee)證實，今年將會在全球超過40個國家推出5G連網手機產品，藉此擴大在5G網路應用產品布局。
從去年推出旗下第一款螢幕可凹折手機Galaxy Fold，同時也在今年接續推出第二款採直向凹折的螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip，三星顯然將會在今年更加著重5G連網手機產品布局。
去年接連推出Galaxy S10 5G，Galaxy A90 5G，並且讓下半年推出的Galaxy Note 10系列均加入支援5G連網版本，而首款螢幕可凹折手機Galaxy Fold也同樣支援5G連網功能，至於今年初推出的Galaxy S20系列更全數加入支援5G連網服務。
而在台灣稍早宣布引進版本更是全數支援5G連網功能，在台灣地區尚未正式開通5G連網服務之前，就讓消費市場能選擇使用5G連網機種，甚至接下來也準備引進更多中階等級的5G連網手機，更意味三星接下來在5G連網應用布局將會採取更積極作為。
依照李俊煕說明，三星去年在全球22個國家推出5G連網手機，並且累積出貨達670萬支，今年隨著有更多電信業者準備開通5G連網服務，預期接下來將會在全球超過40個國家推出5G連網手機產品，藉此以更快速度搶佔5G連網應用市場。
不過，三星接下來仍可能面臨包含華為、小米、OPPO、vivo、realme等中國品牌手機競爭壓力，其中不少品牌已經強調今年全面轉向投入5G連網手機產品發展，不再製作4G連網手機產品，而三星則可能還是會顧及既有市場需求，依然會在部分市場維持提供4G連網機種，但強調接下來也會逐漸移轉至全面發展5G連網手機布局。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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