iPhone 11 Pro 拍了5小時4K高清影片 竟還有19％電

美國 Apple 公司今天在官方 YouTube 頻道上分享了一段長達 5 小時 19 分 28 秒的宣傳影片，這段影片是在俄羅斯聖彼得堡採用 iPhone 11 Pro 所拍攝。在拍攝時 iPhone 11 Pro 電量為 100% 滿電，在用 4K 高畫質拍攝了45 個畫廊、588 個傑作和現場表演後電量還剩 19%。

俄羅斯聖彼得堡是世界上最大的博物館之一，這支名為《Hermitage》的影片由導演 Axinya Gog 執導，用 iPhone 11 Pro 帶用戶穿行於俄羅斯艾爾米塔甚博物館的 45 個展廳，一覽魯本斯、倫勃朗、緹香·韋切利奧、卡拉瓦喬、埃爾·格列柯等藝術家的精彩鉅作。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》