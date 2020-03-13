擺脫三眼怪？傳iPhone 9蘋果官網直接開賣 售價親民僅12000元
新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊各大產業，蘋果發表會可能也因此產生變數。先前傳出將取消實體發表會，改由線上新聞稿形式發表。而根據國外手機youtube頻道指出，蘋果可能將iPhone 9 (或iPhone SE)直接在官網上架販售，且售價親民僅399美金(約合新台幣12000元)。
《the Hacker 34》在影片當中預測，iPhone 9將支援無線充電，顏色會有黑、藍、粉紅三款可供選擇。相機鏡頭則擺脫「三眼怪」改為單鏡頭設計，搭載A13晶片，續航力將多出iPhone 8足足有5個小時。眾所矚目的售價則是399元美金(約合新台幣12000元)，以現行iPhone 售價來說親民許多，但並不支援5G。
由於傳出蘋果春季發表會受到疫情影響延遲，影片更指出此次iPhone 9將直接在官網上架開賣。先前也曾有過未發表先開賣的紀錄，例如部分機型的PRODUCT RED款式即為一例。
疫情爆發影響蘋果位處中國大陸地區的代工廠，新品產能無法趕上進度，連帶使得新品上市時間延後。蘋果內部也開始要求公司員工在家工作，避免出現交互感染，企圖降低此次疫情可能帶來的種種傷害。
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