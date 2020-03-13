快訊

17年往事歷歷在目…SARS帶給台灣的120天夢魘

拖了一年終於甩了腥夫 林采緹簽字離婚胡睿兒

擺脫三眼怪？傳iPhone 9蘋果官網直接開賣 售價親民僅12000元

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone 9傳出將有三款顏色可供選擇。 圖擷自the Hacker 34
iPhone 9傳出將有三款顏色可供選擇。 圖擷自the Hacker 34

新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊各大產業，蘋果發表會可能也因此產生變數。先前傳出將取消實體發表會，改由線上新聞稿形式發表。而根據國外手機youtube頻道指出，蘋果可能將iPhone 9 (或iPhone SE)直接在官網上架販售，且售價親民僅399美金(約合新台幣12000元)。

《the Hacker 34》在影片當中預測，iPhone 9將支援無線充電，顏色會有黑、藍、粉紅三款可供選擇。相機鏡頭則擺脫「三眼怪」改為單鏡頭設計，搭載A13晶片，續航力將多出iPhone 8足足有5個小時。眾所矚目的售價則是399元美金(約合新台幣12000元)，以現行iPhone 售價來說親民許多，但並不支援5G

由於傳出蘋果春季發表會受到疫情影響延遲，影片更指出此次iPhone 9將直接在官網上架開賣。先前也曾有過未發表先開賣的紀錄，例如部分機型的PRODUCT RED款式即為一例。

疫情爆發影響蘋果位處中國大陸地區的代工廠，新品產能無法趕上進度，連帶使得新品上市時間延後。蘋果內部也開始要求公司員工在家工作，避免出現交互感染，企圖降低此次疫情可能帶來的種種傷害。

iPhone 蘋果 新冠肺炎 三鏡頭 無線充電 5G

延伸閱讀

台股暴跌是進場好時機？網掀「我OK 你先買」禮讓潮

如何用手機APP 預購口罩？ 實測開箱帶你看

佛心公司？成人網站Pornhub參「疫」咖 免費提供義大利人付費版功能

當年手機GPRS上網又貴又慢… 網友好奇問：都是誰在用？

相關新聞

擺脫三眼怪？傳iPhone 9蘋果官網直接開賣 售價親民僅12000元

新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊各大產業，蘋果發表會可能也因此產生變數。先前傳出將取消實體發表會，改由線上新聞稿形式發表。而根據國外手機youtube頻道指出，蘋果可能將iphone 9 (或iphone SE)直接在官網上架販售，且售價親民僅399美金(約合新台幣12000元)。

Google默許「偷跑」？Pixel 4a實機長達7分鐘影片曝光

先前開始有疑似實機外觀曝光後，現在更有完整的Pixel 4a動手玩影片被放上YouTube供人觀看。

可能在更多國家地區上市？小米MIX Alpha概念手機準備進駐印度市場

小米在去年推出的MIX Alpha概念手機，稍早確認將會在印度市場特定小米之家門市上架，或許意味這款採用一面螢幕環繞打造的概念手機將會開放更多國家地區上市銷售。

首度採用「Max」名稱！Redmi Note 9 Pro系列揭曉

先前預告後，小米正式在印度市場宣布推出Redmi Note 9 Pro，以及Redmi Note 9 Pro Max兩款新機，命名方式則是直接從Pro版本起跳，與先前推出機種命名方式略有不同。

nubia打造旗下首款5G電競手機 紅魔5G換上特殊透明機身

跟進黑鯊手機的腳步，nubia旗下紅魔手機也宣布支援5G連網功能的紅魔5G，並且換上全新外觀設計語言。

台灣大哥大4G上網加價購「買10天送5天吃到飽」！預付卡儲值加量不加價

新冠肺炎疫情未歇，許多民眾大都減少出門待在家裡，親朋好友見面也改以視訊方式聊天，讓在家上網需求量大增，台灣大哥大為了滿足...

鏡頭越來越多 消費者埋單嗎?

果粉鍾情雙鏡頭、還是不喜歡「三筒」設計？手機達人這樣說：

手機多鏡頭大戰 掀5革新

三個鏡頭才剛成為手機的標準配備，今年新款手機，各廠商持續增加鏡頭數目進行迎戰。

小米預告Redmi Note 9系列將於印度揭曉 可能進駐美國等市場

小米印度市場負責人Manu Kumar Jain稍早預告，將於3月12日中午舉辦大型線上發表會，預計公佈Redmi Note 9系列手機。

NCC修法！未來在台銷售手機、平板與智慧手錶 不得標示「中國台灣」

NCC (國家通訊傳播委員會)稍早通過電信終端設備審驗辦法第20條修正草案，其中明訂未來在台取得審核證明的電信終端設備，以及包含包裝、說明書均不得再發生標示「中國台灣」等誤導或貶損國格情況。

鴻海助攻 夏普稱冠日非蘋手機

鴻海（2317）策略投資夏普後，成功讓夏普在日本手機市場揚眉吐氣，市調機構IDC統計，去年日本智慧手機市場仍以蘋果iPhone市占46.2%居冠，夏普則蟬聯非蘋的冠軍，以13.6%市占居次。

超過5小時一鏡到底 iPhone 11 Pro Max免出國穿越古今

iPhone 11 Pro系列推出之後，除了三鏡頭系統的進化讓許多使用者一拍就有感之外，電量續航力大幅提升，不用再天天帶...

熱門新聞

佛心公司？成人網站Pornhub參「疫」咖 免費提供義大利人付費版功能

單機、綁片、附硬體？疫情讓 Switch 價格水漲船高 教你怎麼買不吃虧！

傳 Apple 不辦 2020 年 3 月發表會…iPhone SE 2、iPad Pro 延期發表！

擺脫三眼怪？傳iPhone 9蘋果官網直接開賣 售價親民僅12000元

Google默許「偷跑」？Pixel 4a實機長達7分鐘影片曝光

首度採用「Max」名稱！Redmi Note 9 Pro系列揭曉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。