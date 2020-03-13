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nubia打造旗下首款5G電競手機 紅魔5G換上特殊透明機身

聯合新聞網 / 楊又肇

跟進黑鯊手機的腳步，nubia旗下紅魔手機也宣布支援5G連網功能的紅魔5G，並且換上全新外觀設計語言

螢幕部分，紅魔5G採用解析度為Full HD+設計的6.65吋OLED，並且支援144Hz畫面更新率，並且支援240Hz觸控反應速度，另外也能藉由補差格方式讓遊戲畫面顯示更為穩定，另外也搭載支援DTS X Ultra聲音輸出技術認證的雙擴音喇叭，同樣保留3.5mm耳機孔，以及三組陣列麥克風與線性馬達設計。

而處理器不意外地採用Qualcomm Snapdragon 865，並且搭配8GB、12GB或16GB容量設計的LPDDR5規格記憶體，另外也提供128GB或256GB儲存容量設計，電池則採用4500mAh容量規格，支援55W有線快充。

相機部分則搭載800萬畫素視訊鏡頭，搭配6400萬畫素、採用Sony IMX686感光元件廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭設計，而主相機鏡頭排列則是比照OPPO Reno系列採用居中直像排列。

至於機身外觀則同樣採用電競風格設計，並且採用紅、黑基礎配色混搭，此次除了推出以紅藍配色混搭、黃紅配色混搭版本，更額外推出採用透明背蓋設計的「氘鋒」特別版。另外，紅魔5G也強調在機身兩側採用散熱孔設計，並且搭載15000轉散熱風扇與液冷散熱設計，同時手機也能透過專屬開關啟用電競模式，或是藉由配件對應同時充電、使用網路線連接上網。

紅魔5G預計會在3月19日於中國市場開放銷售，建議售價則從人民幣3799元起跳，最高則是人民幣4999元，而透明機身設計的「氘鋒」特別版則會以人民幣4599元或5199元價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣 語言 黑鯊手機 5G 電競

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