聽新聞
test
0:00 / 0:00
Google默許「偷跑」？Pixel 4a實機長達7分鐘影片曝光
先前開始有疑似實機外觀曝光後，現在更有完整的Pixel 4a動手玩影片被放上YouTube供人觀看。
如同去年推出的Pixel 4系列手機一樣，在正式發表之前就已經有不少實機動手玩影片被放上YouTube，甚至經過許久也不見Google要求將此類影片下架，似乎就像是Google刻意默許此類影片「ㄏ」，藉此作為新機正式對外公佈之前的預熱。
而就此次曝光影片內容，確認Pixel 4a將採用塑膠材質設計機身，基本上與去年推出的Pixel 3a系列一樣，因此也延續背面指紋辨識器設計，而機身背面則是比照Pixel 4採用矩形底層設計的主相機模組，並且採用1200萬畫素鏡頭與一組ToF鏡頭，另外則配置雙色溫閃光燈，機身底部則採用USB-C連接埠，並且保留3.5mm耳機孔。
前方螢幕採用解析度為2340 x 1080的5.81吋螢幕，畫面更新率為60Hz，並且採用開孔鏡頭設計，硬體規格則採用Qualcomm Snapdragon 730，搭配6GB記憶體與64GB儲存容量，電池則採用3080mAh容量規格。
除了Pixel 4a，預期Google也會同步推出大尺寸設計的Pixel 4a XL，但實際發表時間則尚未確定，原本預期會是選在Google I/O 2020期間揭曉，但隨著實體活動取消，加上近期手機硬體產能都因為新型冠狀病毒疫情影響而減少，使得Google有可能重新調整Pixel 4a系列手機實際發表時間。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言