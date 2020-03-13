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Google默許「偷跑」？Pixel 4a實機長達7分鐘影片曝光

聯合新聞網 / 楊又肇

先前開始有疑似實機外觀曝光後，現在更有完整的Pixel 4a動手玩影片被放上YouTube供人觀看。

如同去年推出的Pixel 4系列手機一樣，在正式發表之前就已經有不少實機動手玩影片被放上YouTube，甚至經過許久也不見Google要求將此類影片下架，似乎就像是Google刻意默許此類影片「ㄏ」，藉此作為新機正式對外公佈之前的預熱。

而就此次曝光影片內容，確認Pixel 4a將採用塑膠材質設計機身，基本上與去年推出的Pixel 3a系列一樣，因此也延續背面指紋辨識器設計，而機身背面則是比照Pixel 4採用矩形底層設計的主相機模組，並且採用1200萬畫素鏡頭與一組ToF鏡頭，另外則配置雙色溫閃光燈，機身底部則採用USB-C連接埠，並且保留3.5mm耳機孔。

前方螢幕採用解析度為2340 x 1080的5.81吋螢幕，畫面更新率為60Hz，並且採用開孔鏡頭設計，硬體規格則採用Qualcomm Snapdragon 730，搭配6GB記憶體與64GB儲存容量，電池則採用3080mAh容量規格。

除了Pixel 4a，預期Google也會同步推出大尺寸設計的Pixel 4a XL，但實際發表時間則尚未確定，原本預期會是選在Google I/O 2020期間揭曉，但隨著實體活動取消，加上近期手機硬體產能都因為新型冠狀病毒疫情影響而減少，使得Google有可能重新調整Pixel 4a系列手機實際發表時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 新型冠狀病毒 Google YouTube Pixel

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