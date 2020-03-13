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首度採用「Max」名稱！Redmi Note 9 Pro系列揭曉

聯合新聞網 / 楊又肇

先前預告後，小米正式在印度市場宣布推出Redmi Note 9 Pro，以及Redmi Note 9 Pro Max兩款新機，命名方式則是直接從Pro版本起跳，與先前推出機種命名方式略有不同。

而此次推出Redmi Note 9 Pro與Redmi Note 9 Pro Max之後，未來是否還會繼續推出以Redmi Note 9為稱的手機，暫時還無法確認。此外，這次推出的新機同時也是Redmi系列機種首次採用Qualcomm Snapdragon 700系列處理器，並且首次採用Max名稱。

至於Redmi Note 9 Pro與Redmi Note 9 Pro Max均採用Full HD+解析度設計的6.67吋DotDisplay螢幕，並且搭載Qualcomm Snapdragon 720G處理器，其中Redmi Note 9 Pro提供4GB或6GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量規格，而Redmi Note 9 Pro Max則差別在採用6GB或8GB記憶體規格，額外在機身加入P2i等級防潑水設計。

其他差異部分，包含Redmi Note 9 Pro採用1600萬畫素視訊鏡頭，搭配4800萬畫素廣角鏡頭，加上800萬畫素超廣角鏡頭與500萬畫素微距鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭的主相機模組，而Redmi Note 9 Pro Max則是採用3200萬畫素視訊鏡頭，主相機模組則換成6400萬畫素廣角鏡頭，其餘鏡頭配置則與Redmi Note 9 Pro相同。

另外，包含螢幕採用開孔設計、主相機鏡頭採用居中矩形排列設計，以及搭載5020mAh電池容量，並且採用與電源按鍵整合的側邊指紋辨識器，另外也同時保留3.5mm耳機孔與可模擬遙控器的紅外線功能，兩者均採用相同設計，配色也均區分星際黑、冰川白與極光藍三款配色。

不過，電池快充部分僅Redmi Note 9 Pro Max支援33W有線快充，Redmi Note 9 Pro僅支援18W快充表現。

依照小米說明，Redmi Note 9 Pro將會在3月17日率先於印度市場推出，建議售價則從12999盧比起跳，而Redmi Note 9 Pro Max則會在3月25日於印度市場銷售，建議售價將從14999盧比起跳。

目前還無法確認小米接下來是否會將這兩款新機引進台灣市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 小米 Redmi 快充

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