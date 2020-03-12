NCC修法！未來在台銷售手機、平板與智慧手錶 不得標示「中國台灣」

NCC (國家通訊傳播委員會)稍早通過電信終端設備審驗辦法第20條修正草案，其中明訂未來在台取得審核證明的電信終端設備，以及包含包裝、說明書均不得再發生標示「中國台灣」等誤導或貶損國格情況。

先前因現有法令並未特別明述，因此僅以要求業者配合簽署切結書，否則將不得在台銷售手機在內符合法規所指的電信終端設備。而此次修法之後，則是明訂任何取得審核證明的電信終端設備均不得出現標示「中國台灣」等誤導或貶損國格情況，其中更明確指出手機相關韌體、軟體，甚至盒裝、說明也不能有相同情況發生。

同時，NCC也強調即便過去已經取得審核證明的電信終端設備，若是事後透過韌體更新改變顯示內容，在限期內要求更正仍拒絕調整的話，將由NCC或原驗證機構廢止其審核證明，並且將禁止於台灣境內實體或線上通路銷售。

而在進一步對外公告中，NCC也說明法規中所指電信終端設備除了手機，更包含可連網使用的平板、智慧手錶等裝置，意味要在台灣合法銷售的手機、平板與智慧手錶裝置，都不能以「中國台灣」等形式標示。

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