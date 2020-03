小米預告Redmi Note 9系列將於印度揭曉 可能進駐美國等市場

小米印度市場負責人Manu Kumar Jain稍早預告,將於3月12日中午舉辦大型線上發表會,預計公佈Redmi Note 9系列手機。

Redmi Note 9系列,預期包含Redmi Note 9與Redmi Note 9 Pro兩種規格,其中後者將會採用解析度為Full HD+的6.67吋挖孔螢幕,搭載Qualcomm Snapdragon 720G處理器,預期提供6GB記憶體與128GB儲存容量版本,另外則搭載1600萬畫素視訊鏡頭,以及4800萬畫素廣角鏡頭+800萬畫素超廣角鏡頭+500萬畫素微距鏡,並且搭配一組景深鏡頭構成的主相機模組,電池容量則是5020mAh,支援18W有線快充。

至於Redmi Note 9具體規格則尚未確認,但有可能採用聯發科Helio G70處理器、搭配6GB記憶體等規格。

除了準備在印度市場揭曉,小米稍早也已經在美國FCC取得Redmi Note 9 Pro認證,或許接下來將有機會在美國境內銷售,至於接下來是否也會在台灣市場推出,暫時還無法確認。

1 day to go! BIGGEST ever #Redmi online launch event tomorrow!



Prizes worth ₹9 Lakh up for grabs! 🤩

🎯 9 questions

📱 9+9 #RedmiNote phones

😎 1000+ winners

⌛ All-day long contest



RT with #ILoveRedmiNote if you'll be joining.🔄



Know more: https://t.co/noG2e4K5X8#Xiaomi ❤️ pic.twitter.com/PysSsdinUI