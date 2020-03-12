小米預告Redmi Note 9系列將於印度揭曉 可能進駐美國等市場
小米印度市場負責人Manu Kumar Jain稍早預告，將於3月12日中午舉辦大型線上發表會，預計公佈Redmi Note 9系列手機。
Redmi Note 9系列，預期包含Redmi Note 9與Redmi Note 9 Pro兩種規格，其中後者將會採用解析度為Full HD+的6.67吋挖孔螢幕，搭載Qualcomm Snapdragon 720G處理器，預期提供6GB記憶體與128GB儲存容量版本，另外則搭載1600萬畫素視訊鏡頭，以及4800萬畫素廣角鏡頭+800萬畫素超廣角鏡頭+500萬畫素微距鏡，並且搭配一組景深鏡頭構成的主相機模組，電池容量則是5020mAh，支援18W有線快充。
至於Redmi Note 9具體規格則尚未確認，但有可能採用聯發科Helio G70處理器、搭配6GB記憶體等規格。
除了準備在印度市場揭曉，小米稍早也已經在美國FCC取得Redmi Note 9 Pro認證，或許接下來將有機會在美國境內銷售，至於接下來是否也會在台灣市場推出，暫時還無法確認。
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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