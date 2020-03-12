小米預告Redmi Note 9系列將於印度揭曉 可能進駐美國等市場

總是獨佔手機市場龍頭寶座的蘋果（Apple），因為其獨特的外觀及穩定的性能，擁有一大票的「果粉」支持，不過與之實力相當的安卓（Android），除了價錢相對親民外，旗艦機的性能更是不輸iPhone，甚至有些機種不只便宜，而且還超級耐用。今（9）日就有一名網友在PTT上PO文表示，蘋果手機先不提，因為一般來說大家都覺得比安卓手機耐用，只不過他認為市面上除了蘋果手機外，其他幾乎都還是以安卓為主，因此他想或許安卓也有好用的手機，於是就好奇詢問廣大網友「有人安卓手機用很多年的嗎？」

2020-03-10 16:28