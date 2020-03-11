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蘋果影像實驗 iPhone連拍5小時4K攝影一鏡到底

中央社 / 台北11日電
俄羅斯新銳女導演高葛（Axinya Gog）近期進行影像實驗，使用iPhone 11Pro Max以一鏡到底的方式連續4K拍攝超過5小時的影片，呈現隱士廬博物館的美景。 圖／YOUTUBE
俄羅斯新銳女導演高葛（Axinya Gog）近期進行影像實驗，使用iPhone 11Pro Max以一鏡到底的方式連續4K拍攝超過5小時的影片，呈現隱士廬博物館的美景。 圖／YOUTUBE

俄羅斯新銳女導演高葛（Axinya Gog）近期進行影像實驗，使用iPhone 11Pro Max以一鏡到底的方式連續4K拍攝超過5小時的影片，呈現世上最大博物館之一隱士廬博物館的美景。

在這部長達5小時19分28秒的影片「Hermitage」中，高葛全程使用搭載三鏡頭相機系統的iPhone 11 ProMax拍攝，帶領觀眾穿越俄羅斯聖彼得堡隱士廬博物館（The State Hermitage Museum）內45個展覽廳，沿途飽覽歷代藝術大師如魯本斯（Peter Paul Rubens）等的經典作品。

「Hermitage」片中收錄了原創音樂、多場舞蹈演出，以及由俄羅斯古典作曲家黎克特（Kirill Richter）編排的現場表演。影片檔案大小超過125GB，拍攝前iPhone 11 Pro Max電量為100%，拍攝後仍有19%，也凸顯了手機續航力表現。

俄羅斯新銳女導演高葛（Axinya Gog）近期進行影像實驗，使用iPhone 11Pro Max以一鏡到底的方式連續4K拍攝超過5小時的影片，呈現隱士廬博物館的美景。 圖／YOUTUBE
俄羅斯新銳女導演高葛（Axinya Gog）近期進行影像實驗，使用iPhone 11Pro Max以一鏡到底的方式連續4K拍攝超過5小時的影片，呈現隱士廬博物館的美景。 圖／YOUTUBE

為了這個拍攝計畫，團隊開發了一個名為「Catch」的全新App，容許攝影師以Apple Watch遠距控制iPhone拍攝時的ISO、白平衡、對焦等設定。

高葛說，她從未試過以iPhone拍攝如此具規模的影像計畫。她和團隊花了很多時間去研究拍攝器材和方法，因而建構出一套獨一無二的設計。

高葛也表示，對她而言，這是一件關於時間和連接的作品，是超越時間的藝術品，與現代生活和時代最前端的科技連接在一起。她希望觀眾能藉此作品緩衝一下繁忙的生活節奏，甚或以近乎冥想的狀態、全心全意置身於那份超越時間的美之中。

俄羅斯 博物館 攝影 iPhone 11 Pro Max

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