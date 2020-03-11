傳華為內估今年手機出貨量將減少20％！大受美國禁令影響

The Information網站引述消息指稱，華為內部對於今年度的全年手機出貨量估計將會有至少20%減少幅度，預期最終出貨量僅會介於1.9億至2億支之間，而若市場調查機構Strategy Analytics日前統計數據，顯示華為在2019年手機出貨量達2.51億支，顯然會因為中美貿易戰等因素影響下，對於華為手機在全球市場銷售受到不少打擊。

而若以華為在2018年的全年手機出貨量約在2億支的情況來看，預期在無法順利使用GMS服務，僅能改以自有HMS服務情況下，多少還是讓華為在Mate 30系列以後推出的手機產品無法順利在部分海外地區銷售，因此在此之前仍可使用GMS服務的手機產品庫存清空之後，或許將會讓華為手機出貨表現明顯縮減。

不過，華為方面並未對此報導做任何回應。

就華為方面來看，顯然接下來預計在3月26日於法國巴黎對外揭曉的年度旗艦手機P40系列，依然會面臨嚴峻的軟體與服務搭配問題，否則即便硬體設計再好，一旦軟體與服務無法讓使用者順利使用，甚至在這個高度仰賴網路的時代，卻無法透過手上的手機與他人互動，顯然還是無法足以吸引人購買使用。

目前華為從去年開始積極在全球市場推動旗下HMS服務，同時也強調從更早之前就已經高度簡化Android作業系統非必要程式碼，藉此讓作業系統運作更為流暢，甚至也說明如果有必要的話，隨時能將自製作業系統「鴻蒙 (Harmony OS)」全面應用在旗下產品。

而近期除了提撥高額獎金吸引開發者加入HMS服務內容設計，華為更傳出與印度系統應用公司OS Labs旗下作業系統Indus OS合作，預計將Indus OS的應用程式商店Bazaar所收錄40萬個以上應用服務與HMS服務整合，藉此解決新款華為手機在印度市場內的應用服務使用需求。

但即便如此，在全球市場有絕大多數的Android手機用戶已經習慣Google Play Store、Gmail、Google Maps、Google Search在內GMS服務內容，就算華為強調旗下AppGallery已經成為全球第三大應用服務商店，但實際上距離前兩名的Google Play Store與蘋果App Store仍有相當長遠差距，加上絕大部分知名、常用應用服務多半還是集中在這兩個應用服務商店，消費者最終是否能順利接受AppGallery仍是未知之數。

因此就華為現行在手機產品的發展局面，顯然在中國市場境內開始面臨小米、OPPO在內業者競爭壓力，而在海外市場則是受限於無法順利使用GMS服務處於難以對外銷售的困境，除非華為能順利在海外市場推動HMS服務吸引魅力，並且搭配新機硬體表現吸睛效果，成功殺出一條血路，否則可能還是得仰賴Google能順利從美國政府獲准向華為繼續提供GMS服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》