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台灣之星公佈5G網路服務識別標誌 繼續讓使用者有更多「選擇」

聯合新聞網 / 楊又肇

日前取得3.5GHz頻譜的40MHz頻寬後，台灣之星在今日 (3/10)活動上宣布啟用全新品牌5G服務識別標誌，同時宣布推出最低月租新台幣599元起跳的5G早鳥無痛升級方案，讓消費者同時享有上網+網內雙飽的「5G免費升級體驗」。

回顧2014年正式開台，台灣之星說明順利扭轉過去台灣長期被中華電信、遠傳電信及台灣大哥大分據瓜分市場局面，讓消費者能有更多不同電信資費選擇，同時也讓4G網路服務更加普及化。

雖然後續淪為「499之亂」，造成電信業者整體營收大受影響，但台灣之星強調本身反而呈現逆勢成長，並且在2019年12月實現單月營業利益轉正，同時在2019年全年總營收達新台幣131億元，其中行動服務營收總計達成新台幣107億元，成為目前市場唯一呈現營收正向成長的電信業者。

台灣之星總經理賴弦五表示，從2017年正式晉升電信營運排行第四，並且持續藉由簡化電信門號申辦流程、全力發展數位化門市，並且針對用戶需求改善服務app使用體驗，台灣之星從一開始每月申辦門號數量少於1000組的情況，進展到每月申辦門號數量超過3萬組，甚至曾經創下單月申辦門號超過20萬組的紀錄 (編按：預期是因為499方案，或是雙11促銷活動)。

而因應日前以新台幣197.08億元標得3.5GHz頻段「魚頭」部位，並且取得其中40MHz頻寬，台灣之星此次也宣布啟用全新5G服務標誌，將以「X」形象帶出「未知 (Unknown)」、「合作 (Collaboration)」與「加乘 (Multiple)」在內5G網路服務所帶動意義，同時加上台灣之星 (T Star)品牌名稱的「T」，作為未來推行5G網路服務識別標誌。

配合公佈全新5G網路服務識別標誌，台灣之星也宣布從即日起針對舊用戶或新用戶推出「5G早鳥無痛升級方案」，只要申辦台灣之星現行月租新台幣599元起的4G資費方案，即可同時享有上網+網內雙飽的「5G免費體驗」，並且能保有升級時間選擇權，由使用者自行決定開台後隨時線上登入啟動5G網路免費體驗，而體驗時間則依申辦資費及使用年資計算。

此外，台灣之星更提供申辦門號搭配手機的領機時間選擇權交還給使用者，意味可以在申辦門號當下選擇搭配現有銷售的4G或5G手機，最高可藉由門號申辦折抵新台幣20600元購機費用，或是選擇在「開台後拿」日後在台銷售的5G手機，同樣能以相同優惠折抵購機費用。

為了吸引更多人申辦，台灣之星更加碼推出早鳥預約活動，將可讓門號申辦折抵金額另外多折新台幣6000元，以稍早宣布推出的三星旗艦手機Galaxy S20為例，搭配月租新台幣999元以上資費方案，並且選擇先拿手機，即可以專案價新台幣20990元起跳價格購機，後5G服務正式開台後，更可額外獲得新台幣6000元折扣，意味手機僅需以最低新台幣14990元以上即可購買。

另外，針對目前市面上支援5G網路的手機選擇仍不多情況，台灣之星也表示將延長5G免費體驗時間，選擇月租新台幣599元或新台幣799元以上使用者，將可讓體驗時間延長至1年，而月租新台幣999元

以上使用者，則可直接升級綁約期間5G免費全體驗。

相較於台灣之星，先前包含中華電信、遠傳電信與台灣大哥大則是配合三星Galaxy S20系列在台上市，先後推出以現有4G資費方案搭配，一旦未來5G網路服務正式開台，即可以原本資費升級5G網路服務。雖然初期可能會造成一些虧損，但預期能藉由無縫「升級」爭取更多前期5G網路用戶人數。

不過，在目前門號移轉變得更加容易的情況，顯然電信業者也必須改變既有思維，讓門號選擇更符合使用者真正需求，同時也能在5G網路營運成本之間取得平衡，尤其在5G網路將改變更多使用行為之下，門號方案如何制定顯然將會成為各個電信業者重要議題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 雙11 台灣之星 5G

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