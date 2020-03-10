安卓手機用超過5年螢幕全破照樣滑 網友曝超耐用安卓機種

總是獨佔手機市場龍頭寶座的蘋果（Apple），因為其獨特的外觀及穩定的性能，擁有一大票的「果粉」支持，不過與之實力相當的安卓（Android），除了價錢相對親民外，旗艦機的性能更是不輸iPhone，甚至有些機種不只便宜，而且還超級耐用。今（10）日就有一名網友在PTT上PO文表示，蘋果手機先不提，因為一般來說大家都覺得比安卓手機耐用，只不過他認為市面上除了蘋果手機外，其他幾乎都還是以安卓為主，因此他想或許安卓也有好用的手機，於是就好奇詢問廣大網友「有人安卓手機用很多年的嗎？」

原PO在文中提到，現在市面上除了蘋果，大多也是安卓手機，但大家普遍都認為蘋果手機較為耐用，於是他就想安卓手機應該也有許多好用的，可以讓人用好幾年的那種，只是大家都不知道罷了，因此他就疑惑的問道「想問有人安卓機用很久的嗎？最強的機種是哪一台？」

PO文一出後，立刻引來眾多網友瘋狂討論，許多網友都紛紛透露自己的安卓手機隨便用都是3年起跳，而且到現在使用起來都還很順暢完全沒壞，「三星Note4用了4年還沒壞」、「三星中階機目前兩年半，正常服役中」、「現在旗艦機都效能過剩，要注意的就一年多換一次電池就好，其他不要摔到，真的至少可以撐3年」、「從2015年用到現在還在用，不過是當備用機，安卓便宜的一年可以換一次」、「旗艦機用個3年不是問題，電池可能要換就是了」、「如果都正常使用的話，安卓的旗艦機通常可以撐滿久的，比蘋果還久」。

綜合下來許多網友都推薦了自己覺得相當耐用的手機，其中包含華碩的「ZenFone系列」用了超過5年還是操作正常，「ZenFone 0元機5年，超佩服自己」、「新的ZenFone用了2年半還超順」、「ZenFone 3用了3年半，螢幕全破還在滑」、「ZenFone第一代還在服役中，依然很順暢」、「ZenFone用到現在邁入第4年，手機摔了超多次還是頭好壯壯」。

也有不少網友推薦三星的機種，「三星Note3 Lte 用5-6年差不多」、「三星旗艦機真的比蘋果耐用，5年以上都還算短，還可以用更久」、「蘋果跳三星超級好用」、「三星很耐用，摔了好幾次都沒事情，而且還是沒有任何保護殼的情況下」、「Note 5已經用了第4年了，真的很好用」、「其實三星有些手機真的比蘋果好，而且又比較便宜」、「Note 5剛出不久就買，沒貼保護貼中間摔無數次，到現在還是頭好壯壯」。