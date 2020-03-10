快訊

檢警一家親？檢察官指揮督導權「被架空」的危機

「北霸主的殞落」八仙樂園停業5年後空拍照曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安卓手機用超過5年螢幕全破照樣滑 網友曝超耐用安卓機種

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文表示，他認為市面上除了蘋果手機外，幾乎都還是以安卓為主，因此就想安卓或許也有好用的手機，於是就好奇詢問網友「有安卓手機用很多年的嗎？」 圖／聯合報系資料照
一名網友PO文表示，他認為市面上除了蘋果手機外，幾乎都還是以安卓為主，因此就想安卓或許也有好用的手機，於是就好奇詢問網友「有安卓手機用很多年的嗎？」 圖／聯合報系資料照

總是獨佔手機市場龍頭寶座的蘋果（Apple），因為其獨特的外觀及穩定的性能，擁有一大票的「果粉」支持，不過與之實力相當的安卓（Android），除了價錢相對親民外，旗艦機的性能更是不輸iPhone，甚至有些機種不只便宜，而且還超級耐用。今（10）日就有一名網友在PTTPO文表示，蘋果手機先不提，因為一般來說大家都覺得比安卓手機耐用，只不過他認為市面上除了蘋果手機外，其他幾乎都還是以安卓為主，因此他想或許安卓也有好用的手機，於是就好奇詢問廣大網友「有人安卓手機用很多年的嗎？」

原PO在文中提到，現在市面上除了蘋果，大多也是安卓手機，但大家普遍都認為蘋果手機較為耐用，於是他就想安卓手機應該也有許多好用的，可以讓人用好幾年的那種，只是大家都不知道罷了，因此他就疑惑的問道「想問有人安卓機用很久的嗎？最強的機種是哪一台？」

PO文一出後，立刻引來眾多網友瘋狂討論，許多網友都紛紛透露自己的安卓手機隨便用都是3年起跳，而且到現在使用起來都還很順暢完全沒壞，「三星Note4用了4年還沒壞」、「三星中階機目前兩年半，正常服役中」、「現在旗艦機都效能過剩，要注意的就一年多換一次電池就好，其他不要摔到，真的至少可以撐3年」、「從2015年用到現在還在用，不過是當備用機，安卓便宜的一年可以換一次」、「旗艦機用個3年不是問題，電池可能要換就是了」、「如果都正常使用的話，安卓的旗艦機通常可以撐滿久的，比蘋果還久」。

綜合下來許多網友都推薦了自己覺得相當耐用的手機，其中包含華碩的「ZenFone系列」用了超過5年還是操作正常，「ZenFone 0元機5年，超佩服自己」、「新的ZenFone用了2年半還超順」、「ZenFone 3用了3年半，螢幕全破還在滑」、「ZenFone第一代還在服役中，依然很順暢」、「ZenFone用到現在邁入第4年，手機摔了超多次還是頭好壯壯」。

也有不少網友推薦三星的機種，「三星Note3 Lte 用5-6年差不多」、「三星旗艦機真的比蘋果耐用，5年以上都還算短，還可以用更久」、「蘋果跳三星超級好用」、「三星很耐用，摔了好幾次都沒事情，而且還是沒有任何保護殼的情況下」、「Note 5已經用了第4年了，真的很好用」、「其實三星有些手機真的比蘋果好，而且又比較便宜」、「Note 5剛出不久就買，沒貼保護貼中間摔無數次，到現在還是頭好壯壯」。

PTT Android Apple ZenFone

延伸閱讀

歐洲新冠肺炎疫情為何炸裂？ 專業網友曝4大致命關鍵

瓦斯桶也能藏私房錢？ 女兒發現爸爸的秘密

最狂防疫裝！ 陸夫妻台灣轉機「撐傘+塑膠布」：要回祖國避難

姊姊感染新冠肺炎亡 義大利男子崩潰求救：我們被政府遺棄了

相關新聞

名稱尷尬？Motorola揭曉中階手機Moto G8 終於換上開孔螢幕

去年10月宣布推出Moto G8 Play與Moto G8 Plus兩款手機後，Motorola稍早終於宣布推出Moto G8。

Google Pixel 4a實機曝光？搭載螢幕開孔、指紋辨識器、3.5mm耳機孔等設計

不久前才出現標榜實機設計的渲染圖像，稍早就有疑似Pixel 4a實機的影像釋出，其中顯示新機將會採用目前盛行的螢幕下開孔設計，同時顯然也讓螢幕邊框縮減一些，而機身背面依然維持搭載實體指紋辨識器。

安卓手機用超過5年螢幕全破照樣滑 網友曝超耐用安卓機種

總是獨佔手機市場龍頭寶座的蘋果（Apple），因為其獨特的外觀及穩定的性能，擁有一大票的「果粉」支持，不過與之實力相當的安卓（Android），除了價錢相對親民外，旗艦機的性能更是不輸iPhone，甚至有些機種不只便宜，而且還超級耐用。今（9）日就有一名網友在PTT上PO文表示，蘋果手機先不提，因為一般來說大家都覺得比安卓手機耐用，只不過他認為市面上除了蘋果手機外，其他幾乎都還是以安卓為主，因此他想或許安卓也有好用的手機，於是就好奇詢問廣大網友「有人安卓手機用很多年的嗎？」

可能在更多國家地區上市？小米MIX Alpha概念手機準備進駐印度市場

小米在去年推出的MIX Alpha概念手機，稍早確認將會在印度市場特定小米之家門市上架，或許意味這款採用一面螢幕環繞打造的概念手機將會開放更多國家地區上市銷售。

realme首款真無線藍牙耳機、行動電源進駐台灣 將有智慧手環等產品

先前已經在印度市場推出的Buds Air (幻耳)真無線藍牙耳機，以及對應10000mAh電池容量的realme品牌行動電源，今日 (3/9)正式宣佈進駐台灣市場，成為realme在台布局智慧物聯網發展的第一步，其後更規劃引進realme品牌智慧手環，以及日前公布智慧家庭相關應用與行李箱等出遊配件產品。

分析報告指稱蘋果新款iPhone 可能因為疫情影響延後發表

彭博新聞引述美國銀行分析師Wamsi Mohan製作報告表示，今年預計推出的新款iPhone機種將因為新型冠狀病毒疫情影響延後發表，除了原定在春季發表會上公布的新款「iPhone 9 (或iPhone SE 2)」可能面臨延後推出，就連預計今年秋季推出的首款支援5G連網功能iPhone機種也可能因此延後。

米粉再等等？小米3月27日揭曉國際版小米10系列手機上市資訊

小米原訂在今年MWC 2020期間揭曉的國際版小米10系列手機，稍早確認將會在3月27日舉辦線上發表會，預期將會在發表後快速進入印度市場銷售，同時也將在台灣地區上市。

Nokia首款5G連網手機 確定結合007系列電影新作宣傳

日前由HMD Global產品長Juho Sarvikas以「No Time To Wait (無暇等待)」主題預告新機即將發表，讓人猜測此次新機是否與007系列電影新作《No Time To Die (生死交戰)》有一定關連。在稍早釋出的電影預告中，便確認特工「00」Lashana Lynch確實手持一款Nokia品牌手機，預期就是HMD Global日前預告旗下首款5G連網手機。

Nokia攜手Intel、Marvell擴大5G網路技術合作 搭配全新發展計畫轉型

Nokia稍早宣布，分別與Intel與Marvell在5G網路發展布局締結合作，預期藉此推廣旗下ReefShark系列晶片組，並且能更廣泛應用在各地區基地台建置使用需求。

Galaxy Note 20可能以「Canvas 2」、「Canvas 1」代號為稱 或許加入螢幕下鏡頭設計

就在三星年度旗艦手機Galaxy S20系列於全球市場陸續公佈上市資訊後，相關消息指稱三星預計在下半年推出的Galaxy Note新機以會以系列機種形式推出，並且預計以代號Canvas 2或Canvas 1為稱，實際產品名稱有可能以Galaxy Note 20稱呼。

OPPO揭曉畫面顯示更快 全機防水且相機提昇的Find X2系列手機

在稍早發表會上公布的Find X，確實如先前消息分別推出標準版Find X，以及硬體加強設計的Find X Pro，並且取消原本在Find X採用的升降鏡頭，改為螢幕開孔設計螢幕，同時也將原本在背面居中排列的鏡頭放置位置改至左上角，而處理器自然則是換上Qualcomm Snapdragon 865，並且可搭配Snapdragon X50連網晶片對應5G網路連接功能。

TCL展示Z字凹折手機螢幕 及可左右拉伸增加顯示面積設計

先前原定在MWC 2020期間展示旗下華星光電打造的可凹折螢幕設計，TCL在稍早舉辦活動中進一步展示去年曾經亮相的Z字凹折螢幕，以及曾經在可左右拉伸增加螢幕面積的概念設計。此外，TCL也再次預告將推出旗下首款螢幕可凹折手機，同時價位將會更加親民。

熱門新聞

名稱尷尬？Motorola揭曉中階手機Moto G8 終於換上開孔螢幕

Google Search排序 9月起強制以行動網頁為優先

Google Pixel 4a實機曝光？搭載螢幕開孔、指紋辨識器、3.5mm耳機孔等設計

Qualcomm台灣創新中心正式啟用！攜手科技部、Techstars推動第二屆創新競賽

安卓手機用超過5年螢幕全破照樣滑 網友曝超耐用安卓機種

研調：很少人能肉眼看出4K與8K電視影像差異

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。