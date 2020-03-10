Google Pixel 4a實機曝光？搭載螢幕開孔、指紋辨識器、3.5mm耳機孔等設計

不久前才出現標榜實機設計的渲染圖像，稍早就有疑似Pixel 4a實機的影像釋出，其中顯示新機將會採用目前盛行的螢幕下開孔設計，同時顯然也讓螢幕邊框縮減一些，而機身背面依然維持搭載實體指紋辨識器。

從俄羅斯網站rozetked顯示影像，Pixel 4a實際尺寸預期藉於5.7吋至5.8吋之間，而處理器規格有可能採用Qualcomm Snapdragon 730，儲存容量預期為64GB，而機身頂端則維持提供3.5mm耳機孔設計，背面也搭載實體指紋辨識器。

此次最大改變，就是在螢幕左上角採用開孔放置視訊鏡頭的設計，藉此讓顯示佔比可進一步提昇，同時也能降低螢幕邊框遮蔽比例，預期接下來的Pixel新機都會採用類似設計。另外，預期Pixel 4a也會同步推出大尺寸的XL版本。

若從去年時間點來看，預期Google原本準備在今年Google I/O 2020期間揭曉此款新機，但隨著日前宣佈取消舉辦實體活動，改為線上直播與數位內容形式呈現，意味此款新機也將僅會以線上發表形式對外公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》