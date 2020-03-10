名稱尷尬？Motorola揭曉中階手機Moto G8 終於換上開孔螢幕

去年10月宣布推出Moto G8 Play與Moto G8 Plus兩款手機後，Motorola稍早終於宣布推出Moto G8。

名稱在中文地區可能會有點尷尬的Moto G8，相較先前推出的Moto G8 Play與Moto G8 Plus採用水滴造型瀏海設計，此次在螢幕終於跟進採用開孔鏡頭設計，並且放置800萬畫素視訊鏡頭，背面則採用1600萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素及119度超廣角鏡頭，並且搭配200萬畫素微距鏡頭組合的主相機模組，而底下則額外搭載雷射輔助對焦元件。

而硬體規格方面，Moto G8分別採用Qualcomm Snapdragon 665處理器、4GB記憶體與64GB儲存容量，螢幕尺寸則是6.4吋與HD+解析度設計，電池容量則增加至4000mAh。

目前Moto G8已經率先在巴西地區上市，預期接下來也會進駐澳洲、歐洲、拉丁美洲，以及特定亞洲市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》