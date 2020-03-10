分析報告指稱蘋果新款iPhone 可能因為疫情影響延後發表

彭博新聞引述美國銀行分析師Wamsi Mohan製作報告表示，今年預計推出的新款iPhone機種將因為新型冠狀病毒疫情影響延後發表，除了原定在春季發表會上公布的新款「iPhone 9 (或iPhone SE 2)」可能面臨延後推出，就連預計今年秋季推出的首款支援5G連網功能iPhone機種也可能因此延後。

依照報告內容表示，新機延後推出主因在於疫情影響，導致原物料、必要元件或人力資源供應問題，加上受到疫情影響而導致換機需求減少，因此蘋果有可能延後原定在春季發表會上揭曉的「iPhone 9」實際推出時間。

不過，報告內容並未提及新款iPad、新款13.3吋MacBook Pro，或是傳聞中的AirPods Lite、親民款HomePod推出時間是否受影響。而蘋果也有可能直接透過新聞稿內容方式宣布新機更新消息，但主要還是取決新機實際產能是否足以支撐上市購買需求，否則也有可能連帶延後推出。

至於針對預計在今年秋季推出的新款「iPhone 12」，同樣也可能受到疫情影響，導致這款首度支援5G連網功能的iPhone機種，同樣可能面臨延後對外公布情況。依照分析師看法認為，「iPhone 12」有可能相比往年發表時間慢一個月左右。

蘋果並未對此報告內容做任何回應，但在此之前已經預告因為新型冠狀病毒疫情影響，將導致這一季營收表現無法達成原本預期目標，但預期疫情影響將能獲得一定程度控制。

除了產品可能受到影響，目前蘋果也可能面臨必須中止今年預計舉辦的WWDC 2020開發者大會，因此與開發者直接近距離溝通互動模式，接下來也可能轉以線上形式進行。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》