米粉再等等？小米3月27日揭曉國際版小米10系列手機上市資訊

小米原訂在今年MWC 2020期間揭曉的國際版小米10系列手機,稍早確認將會在3月27日舉辦線上發表會,預期將會在發表後快速進入印度市場銷售,同時也將在台灣地區上市。

目前暫時還不確定是否會有其他小米產品一同對外揭曉,而台灣地區則有可能搭配新一波米粉節活動銷售此款新機。

就先前中國市場銷售版本公布規格,小米10與小米10 Pro在外觀基本上一樣,採用類似去年推出的小米CC9 Pro,或是國際版小米Note 10設計,以6.67吋Full HD+解析度的AMOLED面板打造客製化螢幕則是支援90Hz畫面更新率,以及180Hz觸控更新率,支援HDR10+顯示與500萬:1對比表現,Pro版本更支援Delta E 1.1與可視色差 (JNCD)小於0.55的表現,甚至對應1200nit亮度表現。

硬體規格部分則是均搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器,並且對應5G連網功能,其中更採用三星或美光提供的LPDDR5記憶體,以及UFS 3.0規格儲存元件,標準版本分別提供8GB記憶體搭配128GB儲存容量、8GB記憶體搭配256GB儲存容量,以及12GB記憶體搭配256GB儲存容量三種配置,而Pro版本則提供8GB記憶體搭配256GB儲存容量、12GB記憶體搭配256GB儲存容量,以及12GB記憶體搭配512GB儲存容量三種配置。

不過,海外銷售版本可能會在記憶體與儲存容量規格上有些差異。

小米10全色系

小米10 Pro全色系

相機方面,小米10採用左上角螢幕開孔設計,並且搭載2000萬畫素視訊鏡頭,背面主相機鏡頭則同樣搭載1億800萬畫素相機,並且加入光學防震,但是跟三星應用在Galaxy S20系列的版本比較,則是在於三星額外採用9像素合1的向素排列方式,讓1億800萬畫素可透過降低解析度方式提昇每單位畫素進光量,藉此換取更好拍攝畫質表現,而小米則並未包含此項功能。

標準版本配置主相機鏡頭除了在1億800萬畫素鏡頭與Pro版本相同,超廣角鏡頭部分則是採用1300萬畫素、f/2.4光圈,以及200萬畫素景深鏡頭與200萬畫素微距鏡頭。Pro版本採用1億800萬畫素相機則是採用f/1.69光圈、8片式鏡頭與光學防震設計,其餘鏡頭則分別配置支援f/2.0光圈、2倍光學變焦的1200萬畫素人像鏡頭,以及支援f/2.0光圈與10倍混合變焦的800萬畫素長焦鏡頭,同樣搭載光學防震機能,超廣角鏡頭部分則採用f/2.2光圈與1.5公分微距拍攝,此次更在超廣角鏡頭加入支援夜間拍攝效果。

至於作業系統方面,國際版小米10系列預期採用具備GMS服務認證的Android 10,搭配MIUI 11操作介面。

Enough waiting!



See you on March 27th!



Make sure you tune in to get all the details.#Mi10 #LightsCameraAction pic.twitter.com/8nNJ4Alyth