快訊

懲罰俄國？王族謀反？沙烏地開打的「油價戰爭」

唐鳳：口罩實名制2.0周四上線 每周四上版更新

realme首款真無線藍牙耳機、行動電源進駐台灣 將有智慧手環等產品

聯合新聞網 / 楊又肇
此次推出的Buds Air與realme品牌行動電源
此次推出的Buds Air與realme品牌行動電源

先前已經在印度市場推出的Buds Air (幻耳)真無線藍牙耳機，以及對應10000mAh電池容量的realme品牌行動電源，今日 (3/9)正式宣佈進駐台灣市場，成為realme在台布局智慧物聯網發展的第一步，其後更規劃引進realme品牌智慧手環，以及日前公布智慧家庭相關應用與行李箱等出遊配件產品。

此次推出的Buds Air與realme品牌行動電源
此次推出的Buds Air與realme品牌行動電源

此次宣布引進台灣市場的產品，包含日前曾介紹、區分白、藍、黑三款配色的真無線藍牙耳機Buds Air，以及採10000mAh電池容量、支援以USB-C實現18W雙向快充，本身則支援雙連接埠輸出 (同時輸出時調整為5V/3.1A)，並且提供藍、紅、黃三款配色的realme品牌行動電源。

其中，Buds Air採藍牙5.0連接技術，並且支援Google Fast Pair快速配對連接技術，讓使用者打開收納攜行盒，即可快速與Android手機建立連接，另外也透過客製化R1晶片，讓耳機連接、電池運作更為穩定，標榜搭配攜行充電盒使用的話，最長約可對應17小時連續使用時間，耳機本身電量則可對應3小時左右連續聆聽時間，充電盒本身則可透過Qi無線充電設備補充電量。

Buds Air耳機電量可對應3小時連續播放，搭配充電盒則可對應17小時左右
Buds Air耳機電量可對應3小時連續播放，搭配充電盒則可對應17小時左右

耳機外型不免俗地仿照蘋果AirPods外觀設計，但在細節上還是有些差異，例如耳機本身長度略長，同時放置電池與麥克風的管狀部位採用貼近圓角方正設計，與AirPods採用設計偏圓情況不同。而底部充電接點位置也不太一樣，通話功能則支援以兩組麥克風進行降噪，耳機也能透過手勢操作啟動聲音延遲更低的遊戲模式。

至於行動電源則搭載12重安全防護設計，其中包含輸出過壓保護、輸出過流保護、輸入過壓保護、輸入低壓保護、輸入突波保護、電池芯溫度保護、電池過充過放保護、輸出短路保護、靜電保護、電磁場保護、晶片熱關斷保護、重置保護，而充電規格則相容PD、AFC、FCP、QC 3.0、QC 2.0、BC 1.2，以及包含聯發科、三星與蘋果提出快速充電規範，最高可透過單一USB-C提供18W雙向快充。

此次推出的Buds Air與realme品牌行動電源
此次推出的Buds Air與realme品牌行動電源

Buds Air真無線藍牙耳機預計以新台幣1799元價格上市，而realme品牌行動電源則會以新台幣599元銷售，此次同步推出以PANTONE年度色打造的經典藍耳機充電盒保護套與行動電源，則會作為只送不賣的縣訂單品，預計透過realme官方Facebook粉絲團頁面公布進一步消息。

另外，先前realme宣布釋出的realme UI介面設計，將會在今年第二季以前針對台灣市售機種提供更新，目前realme 3 Pro已經開始獲得更新，接下來則預計讓reakme XT、realme 5 Pro獲得更新，而realme 5與realme 3則會在今年第二季內更新。

Buds Air
Buds Air

Buds Air總計推出白、黃、黑三款配色
Buds Air總計推出白、黃、黑三款配色

此次推出的realme品牌行動電源
此次推出的realme品牌行動電源

以PANTONE年度色打造的經典藍耳機充電盒保護套與行動電源
以PANTONE年度色打造的經典藍耳機充電盒保護套與行動電源

以PANTONE年度色打造的經典藍耳機收納盒保護套
以PANTONE年度色打造的經典藍耳機收納盒保護套

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 物聯網 realme

延伸閱讀

簡單玩／似曾相識的即視感 realme首款真無線藍牙耳機Buds Air

TWS商機 華為、OPPO都要搶

網友拆解報廢行動電源 驚見金屬片刻滿「心經」

realme 6、6 Pro揭曉！智慧手環realme Band上市資訊同步公開

相關新聞

名稱尷尬？Motorola揭曉中階手機Moto G8 終於換上開孔螢幕

去年10月宣布推出Moto G8 Play與Moto G8 Plus兩款手機後，Motorola稍早終於宣布推出Moto G8。

Google Pixel 4a實機曝光？搭載螢幕開孔、指紋辨識器、3.5mm耳機孔等設計

不久前才出現標榜實機設計的渲染圖像，稍早就有疑似Pixel 4a實機的影像釋出，其中顯示新機將會採用目前盛行的螢幕下開孔設計，同時顯然也讓螢幕邊框縮減一些，而機身背面依然維持搭載實體指紋辨識器。

可能在更多國家地區上市？小米MIX Alpha概念手機準備進駐印度市場

小米在去年推出的MIX Alpha概念手機，稍早確認將會在印度市場特定小米之家門市上架，或許意味這款採用一面螢幕環繞打造的概念手機將會開放更多國家地區上市銷售。

realme首款真無線藍牙耳機、行動電源進駐台灣 將有智慧手環等產品

先前已經在印度市場推出的Buds Air (幻耳)真無線藍牙耳機，以及對應10000mAh電池容量的realme品牌行動電源，今日 (3/9)正式宣佈進駐台灣市場，成為realme在台布局智慧物聯網發展的第一步，其後更規劃引進realme品牌智慧手環，以及日前公布智慧家庭相關應用與行李箱等出遊配件產品。

分析報告指稱蘋果新款iPhone 可能因為疫情影響延後發表

彭博新聞引述美國銀行分析師Wamsi Mohan製作報告表示，今年預計推出的新款iPhone機種將因為新型冠狀病毒疫情影響延後發表，除了原定在春季發表會上公布的新款「iPhone 9 (或iPhone SE 2)」可能面臨延後推出，就連預計今年秋季推出的首款支援5G連網功能iPhone機種也可能因此延後。

米粉再等等？小米3月27日揭曉國際版小米10系列手機上市資訊

小米原訂在今年MWC 2020期間揭曉的國際版小米10系列手機，稍早確認將會在3月27日舉辦線上發表會，預期將會在發表後快速進入印度市場銷售，同時也將在台灣地區上市。

Nokia首款5G連網手機 確定結合007系列電影新作宣傳

日前由HMD Global產品長Juho Sarvikas以「No Time To Wait (無暇等待)」主題預告新機即將發表，讓人猜測此次新機是否與007系列電影新作《No Time To Die (生死交戰)》有一定關連。在稍早釋出的電影預告中，便確認特工「00」Lashana Lynch確實手持一款Nokia品牌手機，預期就是HMD Global日前預告旗下首款5G連網手機。

Nokia攜手Intel、Marvell擴大5G網路技術合作 搭配全新發展計畫轉型

Nokia稍早宣布，分別與Intel與Marvell在5G網路發展布局締結合作，預期藉此推廣旗下ReefShark系列晶片組，並且能更廣泛應用在各地區基地台建置使用需求。

Galaxy Note 20可能以「Canvas 2」、「Canvas 1」代號為稱 或許加入螢幕下鏡頭設計

就在三星年度旗艦手機Galaxy S20系列於全球市場陸續公佈上市資訊後，相關消息指稱三星預計在下半年推出的Galaxy Note新機以會以系列機種形式推出，並且預計以代號Canvas 2或Canvas 1為稱，實際產品名稱有可能以Galaxy Note 20稱呼。

OPPO揭曉畫面顯示更快 全機防水且相機提昇的Find X2系列手機

在稍早發表會上公布的Find X，確實如先前消息分別推出標準版Find X，以及硬體加強設計的Find X Pro，並且取消原本在Find X採用的升降鏡頭，改為螢幕開孔設計螢幕，同時也將原本在背面居中排列的鏡頭放置位置改至左上角，而處理器自然則是換上Qualcomm Snapdragon 865，並且可搭配Snapdragon X50連網晶片對應5G網路連接功能。

TCL展示Z字凹折手機螢幕 及可左右拉伸增加顯示面積設計

先前原定在MWC 2020期間展示旗下華星光電打造的可凹折螢幕設計，TCL在稍早舉辦活動中進一步展示去年曾經亮相的Z字凹折螢幕，以及曾經在可左右拉伸增加螢幕面積的概念設計。此外，TCL也再次預告將推出旗下首款螢幕可凹折手機，同時價位將會更加親民。

電信三雄5G早鳥價1,399元

為5G資費先測市場水溫，搭配三星Galaxy S20 5G系列手機上市，包括中華電信、台灣大哥大、遠傳等電信三雄昨（6）日公布5G早鳥方案，搭指定資費，在5G開台後將有12個月的體驗優惠；或是以1,399元以上的方案，開台後自動升級。不過電信三雄對5G開台後的實際資費，都未鬆口。

熱門新聞

唯一款未發售Nintendo PlayStation主機 千萬天價成功賣出

名稱尷尬？Motorola揭曉中階手機Moto G8 終於換上開孔螢幕

Google Search排序 9月起強制以行動網頁為優先

Google Pixel 4a實機曝光？搭載螢幕開孔、指紋辨識器、3.5mm耳機孔等設計

AMD強調Zen 4架構將於2021年推出，預計推出RDNA 2、CDNA顯示架構

Nokia首款5G連網手機 確定結合007系列電影新作宣傳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。