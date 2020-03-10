realme首款真無線藍牙耳機、行動電源進駐台灣 將有智慧手環等產品

先前已經在印度市場推出的Buds Air (幻耳)真無線藍牙耳機，以及對應10000mAh電池容量的realme品牌行動電源，今日 (3/9)正式宣佈進駐台灣市場，成為realme在台布局智慧物聯網發展的第一步，其後更規劃引進realme品牌智慧手環，以及日前公布智慧家庭相關應用與行李箱等出遊配件產品。

此次推出的Buds Air與realme品牌行動電源

此次宣布引進台灣市場的產品，包含日前曾介紹、區分白、藍、黑三款配色的真無線藍牙耳機Buds Air，以及採10000mAh電池容量、支援以USB-C實現18W雙向快充，本身則支援雙連接埠輸出 (同時輸出時調整為5V/3.1A)，並且提供藍、紅、黃三款配色的realme品牌行動電源。

其中，Buds Air採藍牙5.0連接技術，並且支援Google Fast Pair快速配對連接技術，讓使用者打開收納攜行盒，即可快速與Android手機建立連接，另外也透過客製化R1晶片，讓耳機連接、電池運作更為穩定，標榜搭配攜行充電盒使用的話，最長約可對應17小時連續使用時間，耳機本身電量則可對應3小時左右連續聆聽時間，充電盒本身則可透過Qi無線充電設備補充電量。

Buds Air耳機電量可對應3小時連續播放，搭配充電盒則可對應17小時左右

耳機外型不免俗地仿照蘋果AirPods外觀設計，但在細節上還是有些差異，例如耳機本身長度略長，同時放置電池與麥克風的管狀部位採用貼近圓角方正設計，與AirPods採用設計偏圓情況不同。而底部充電接點位置也不太一樣，通話功能則支援以兩組麥克風進行降噪，耳機也能透過手勢操作啟動聲音延遲更低的遊戲模式。

至於行動電源則搭載12重安全防護設計，其中包含輸出過壓保護、輸出過流保護、輸入過壓保護、輸入低壓保護、輸入突波保護、電池芯溫度保護、電池過充過放保護、輸出短路保護、靜電保護、電磁場保護、晶片熱關斷保護、重置保護，而充電規格則相容PD、AFC、FCP、QC 3.0、QC 2.0、BC 1.2，以及包含聯發科、三星與蘋果提出快速充電規範，最高可透過單一USB-C提供18W雙向快充。

此次推出的Buds Air與realme品牌行動電源

Buds Air真無線藍牙耳機預計以新台幣1799元價格上市，而realme品牌行動電源則會以新台幣599元銷售，此次同步推出以PANTONE年度色打造的經典藍耳機充電盒保護套與行動電源，則會作為只送不賣的縣訂單品，預計透過realme官方Facebook粉絲團頁面公布進一步消息。

另外，先前realme宣布釋出的realme UI介面設計，將會在今年第二季以前針對台灣市售機種提供更新，目前realme 3 Pro已經開始獲得更新，接下來則預計讓reakme XT、realme 5 Pro獲得更新，而realme 5與realme 3則會在今年第二季內更新。

Buds Air

Buds Air總計推出白、黃、黑三款配色

此次推出的realme品牌行動電源

以PANTONE年度色打造的經典藍耳機充電盒保護套與行動電源

以PANTONE年度色打造的經典藍耳機收納盒保護套

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》