快訊

阿祖履歷表超狂！民國35年真跡曝光 網驚呼：人生勝利組

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Nokia首款5G連網手機 確定結合007系列電影新作宣傳

聯合新聞網 / 楊又肇

日前由HMD Global產品長Juho Sarvikas以「No Time To Wait (無暇等待)」主題預告新機即將發表，讓人猜測此次新機是否與007系列電影新作《No Time To Die (生死交戰)》有一定關連。在稍早釋出的電影預告中，便確認特工「00」Lashana Lynch確實手持一款Nokia品牌手機，預期就是HMD Global日前預告旗下首款5G連網手機。

當然，HMD Global也透露電影中同樣會出現先前已經推出的Nokia 7.2，以及重新製作的Nokia 3310功能手機，但飾演主角「007」的Daniel Craig屆時會在電影中使用那一款手機，顯然就更令人期待。

而過去在2006年推出的007系列電影《Casino Royale (皇家夜總會)》演出時，Daniel Craig當時使用手機為Nokia 8800，因此這次沒意外也會是採用Nokia品牌手機，或許就是Nokia 9 PureView後繼機種。

不過，過去Sony也曾在2015年以500萬美元價格，讓Daniel Craig在007系列電影《Spectre (惡魔四伏)》手持當時的旗艦手機Xperia Z4作為宣傳，但後續似乎就沒有類似合作模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影 品牌

延伸閱讀

劉亦菲高亢歌唱「花木蘭」主題曲 致敬李玟、克莉絲汀

「世新金城武」被抓鳥！ 反擊戳鼻孔尬兄弟情

有藝思／面對疫情 台北當代藝術館隔離與對話

電影女力有進步 女主角數成長2倍

相關新聞

OPPO揭曉畫面顯示更快 全機防水且相機提昇的Find X2系列手機

在稍早發表會上公布的Find X，確實如先前消息分別推出標準版Find X，以及硬體加強設計的Find X Pro，並且取消原本在Find X採用的升降鏡頭，改為螢幕開孔設計螢幕，同時也將原本在背面居中排列的鏡頭放置位置改至左上角，而處理器自然則是換上Qualcomm Snapdragon 865，並且可搭配Snapdragon X50連網晶片對應5G網路連接功能。

TCL展示Z字凹折手機螢幕 及可左右拉伸增加顯示面積設計

先前原定在MWC 2020期間展示旗下華星光電打造的可凹折螢幕設計，TCL在稍早舉辦活動中進一步展示去年曾經亮相的Z字凹折螢幕，以及曾經在可左右拉伸增加螢幕面積的概念設計。此外，TCL也再次預告將推出旗下首款螢幕可凹折手機，同時價位將會更加親民。

可能在更多國家地區上市？小米MIX Alpha概念手機準備進駐印度市場

小米在去年推出的MIX Alpha概念手機，稍早確認將會在印度市場特定小米之家門市上架，或許意味這款採用一面螢幕環繞打造的概念手機將會開放更多國家地區上市銷售。

中華電信推1399元 無痛升級5G方案

中華電信推出國內4G、5G最大頻寬有感升級體驗方案，為7月開台的5G服務「試水溫」，根據方案內容，現在搭配5G手機的1,...

Nokia首款5G連網手機 確定結合007系列電影新作宣傳

日前由HMD Global產品長Juho Sarvikas以「No Time To Wait (無暇等待)」主題預告新機即將發表，讓人猜測此次新機是否與007系列電影新作《No Time To Die (生死交戰)》有一定關連。在稍早釋出的電影預告中，便確認特工「00」Lashana Lynch確實手持一款Nokia品牌手機，預期就是HMD Global日前預告旗下首款5G連網手機。

Nokia攜手Intel、Marvell擴大5G網路技術合作 搭配全新發展計畫轉型

Nokia稍早宣布，分別與Intel與Marvell在5G網路發展布局締結合作，預期藉此推廣旗下ReefShark系列晶片組，並且能更廣泛應用在各地區基地台建置使用需求。

Galaxy Note 20可能以「Canvas 2」、「Canvas 1」代號為稱 或許加入螢幕下鏡頭設計

就在三星年度旗艦手機Galaxy S20系列於全球市場陸續公佈上市資訊後，相關消息指稱三星預計在下半年推出的Galaxy Note新機以會以系列機種形式推出，並且預計以代號Canvas 2或Canvas 1為稱，實際產品名稱有可能以Galaxy Note 20稱呼。

電信三雄5G早鳥價1,399元

為5G資費先測市場水溫，搭配三星Galaxy S20 5G系列手機上市，包括中華電信、台灣大哥大、遠傳等電信三雄昨（6）日公布5G早鳥方案，搭指定資費，在5G開台後將有12個月的體驗優惠；或是以1,399元以上的方案，開台後自動升級。不過電信三雄對5G開台後的實際資費，都未鬆口。

5G旗艦手機再一發！OPPO發表Find X2系列與藍寶堅尼版

5G手機又有新貨亮相，OPPO今天（3月6日）於巴塞隆納發表OPPO Find X2系列5G旗艦手機，其中也包括了業界首...

三星S20系列登台！中華、遠傳、台灣大哥大推「5G早鳥體驗方案」開台後無縫接軌

迎接5G時代，除了電信業者積極布局之外，Samsung Galaxy S20 5G系列旗艦手機即將於台灣開賣，繼台灣之星...

黃牛炒到4.2萬 華為新折疊機轉手現賺1.5倍

售價1萬6999元（人民幣，下同，約2450美元）的華為5G折疊螢幕手機Mate Xs首賣就秒殺，5日不少參加搶購的用戶表示，「還沒看到購買鍵就售完了，簡直太難了」。搶到貨的人一轉手就炒到4.2萬元（約6054美元），現賺1.5倍。

realme 6、6 Pro揭曉！智慧手環realme Band上市資訊同步公開

日前剛揭曉旗下首款搭載旗艦處理器手機realme X50 Pro 5G之後，realme很快地再於印度市場宣布推出realme 6系列機種，而先前已經宣布即將推出的智慧手環realme Band，則確定將會在3月9日中午率先於印度市場推出。

熱門新聞

唯一款未發售Nintendo PlayStation主機 千萬天價成功賣出

臉部辨識侵犯隱私 藝術家彩繪抗議

聖塔克拉拉市也發出疫情警報 要求矽谷科技業者改以遠距辦公

HP再次拒絕全錄收購提議 認為將造成鉅額債務負擔

AMD強調Zen 4架構將於2021年推出，預計推出RDNA 2、CDNA顯示架構

Google Cloud數據中心擴展至全球26個地區 首度進軍中東市場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。