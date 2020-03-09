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Nokia首款5G連網手機 確定結合007系列電影新作宣傳
日前由HMD Global產品長Juho Sarvikas以「No Time To Wait (無暇等待)」主題預告新機即將發表，讓人猜測此次新機是否與007系列電影新作《No Time To Die (生死交戰)》有一定關連。在稍早釋出的電影預告中，便確認特工「00」Lashana Lynch確實手持一款Nokia品牌手機，預期就是HMD Global日前預告旗下首款5G連網手機。
當然，HMD Global也透露電影中同樣會出現先前已經推出的Nokia 7.2，以及重新製作的Nokia 3310功能手機，但飾演主角「007」的Daniel Craig屆時會在電影中使用那一款手機，顯然就更令人期待。
而過去在2006年推出的007系列電影《Casino Royale (皇家夜總會)》演出時，Daniel Craig當時使用手機為Nokia 8800，因此這次沒意外也會是採用Nokia品牌手機，或許就是Nokia 9 PureView後繼機種。
不過，過去Sony也曾在2015年以500萬美元價格，讓Daniel Craig在007系列電影《Spectre (惡魔四伏)》手持當時的旗艦手機Xperia Z4作為宣傳，但後續似乎就沒有類似合作模式。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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