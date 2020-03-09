Nokia攜手Intel、Marvell擴大5G網路技術合作 搭配全新發展計畫轉型

Nokia稍早宣布，分別與Intel與Marvell在5G網路發展布局締結合作，預期藉此推廣旗下ReefShark系列晶片組，並且能更廣泛應用在各地區基地台建置使用需求。

雖然Nokia本身具備豐富網路通訊技術基礎，但是在5G網路發展布局相比Ericsson、華為卻顯得稍微落後，因此也讓Nokia規劃展開轉型布局，甚至計畫藉由出清旗下資產，或以合併方式擴展其5G網路技術發展，並且增加旗下獲利機會。

稍早宣布與Intel與Marvell建立戰略合作，主要是希望能在5G網路布局有更進一步增長，並且提昇旗下ReefShark系列晶片組應用在5G網路基地台，同時以系統單晶片 (SoC)形式讓基地台設計可以更加簡化，藉此更有利合作夥伴佈署5G網路基地台資源。

而攜手Nokia，對於Intel或Marvell自然也能帶來優勢，其中包含擴展各自在5G網路市場布局發展應用資源，進而能在接下來的5G網路市場競爭以更快腳步成長。

同時，Nokia稍早也由董事會批准全新發展計畫，預期透過組織架構重整、股票分配等方式激勵內部工作產能，進而增加公司在市場發展競爭能力。

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