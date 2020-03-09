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Galaxy Note 20可能以「Canvas 2」、「Canvas 1」代號為稱 或許加入螢幕下鏡頭設計
就在三星年度旗艦手機Galaxy S20系列於全球市場陸續公佈上市資訊後，相關消息指稱三星預計在下半年推出的Galaxy Note新機以會以系列機種形式推出，並且預計以代號Canvas 2或Canvas 1為稱，實際產品名稱有可能以Galaxy Note 20稱呼。
如同三星去年在Galaxy Note 10加入系列機種設計，分別推出Galaxy Note 10與Galaxy Note 10+，預期三星今年也會採用相同市場策略，但是否會比照Galaxy S20系列額外推出更大尺寸，以及全新相機設計的Ultra版本，暫時還無法確認。
相比Galaxy S20系列，預期Galaxy Note 20系列也會搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器，並且藉由Snapdragon X55支援5G連網功能，但是否會額外加入同時支援毫米波 (mmWave)，讓手機能對應更完整5G連網服務，同樣也還無法確認。
至於Galaxy Note 20系列有可能進一步採用螢幕下鏡頭設計，讓螢幕顯示佔比更高，而螢幕尺寸是否會因此增加則仍是無法確認情況。
若以過往發表時間來看，三星最快會在今年8月期間公佈Galaxy Note 20系列新機，但是在近期新型冠狀病毒疫情影響下，或許還會有一些變數。
Samsung Galaxy Note 20 is not just "Project C". Internal codename for one of the models is "Canvas2". Based on this there must also be a "Canvas1", right?— Roland Quandt (@rquandt) March 4, 2020
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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