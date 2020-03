Galaxy Note 20可能以「Canvas 2」、「Canvas 1」代號為稱 或許加入螢幕下鏡頭設計

就在三星年度旗艦手機Galaxy S20系列於全球市場陸續公佈上市資訊後,相關消息指稱三星預計在下半年推出的Galaxy Note新機以會以系列機種形式推出,並且預計以代號Canvas 2或Canvas 1為稱,實際產品名稱有可能以Galaxy Note 20稱呼。

如同三星去年在Galaxy Note 10加入系列機種設計,分別推出Galaxy Note 10與Galaxy Note 10+,預期三星今年也會採用相同市場策略,但是否會比照Galaxy S20系列額外推出更大尺寸,以及全新相機設計的Ultra版本,暫時還無法確認。

相比Galaxy S20系列,預期Galaxy Note 20系列也會搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器,並且藉由Snapdragon X55支援5G連網功能,但是否會額外加入同時支援毫米波 (mmWave),讓手機能對應更完整5G連網服務,同樣也還無法確認。

至於Galaxy Note 20系列有可能進一步採用螢幕下鏡頭設計,讓螢幕顯示佔比更高,而螢幕尺寸是否會因此增加則仍是無法確認情況。

若以過往發表時間來看,三星最快會在今年8月期間公佈Galaxy Note 20系列新機,但是在近期新型冠狀病毒疫情影響下,或許還會有一些變數。

Samsung Galaxy Note 20 is not just "Project C". Internal codename for one of the models is "Canvas2". Based on this there must also be a "Canvas1", right?