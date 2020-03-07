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TCL展示Z字凹折手機螢幕 及可左右拉伸增加顯示面積設計

聯合新聞網 / 楊又肇

先前原定在MWC 2020期間展示旗下華星光電打造的可凹折螢幕設計，TCL在稍早舉辦活動中進一步展示去年曾經亮相的Z字凹折螢幕，以及曾經在可左右拉伸增加螢幕面積的概念設計。此外，TCL也再次預告將推出旗下首款螢幕可凹折手機，同時價位將會更加親民。

在此次展示的Z字凹折螢幕，TCL表示將可透過Z字凹折方式讓6.55吋手機可以直接變成20.8:9顯示比例的10吋平板，甚至也能藉由凹折被劃分成三面螢幕形式，同時執行顯示三種不同app，或是透過其中較大面積部分顯示內容，並且以其餘畫面顯示設定相關內容。

雖然Z字凹折螢幕設計已經可以順利運作，但目前TCL尚未準備量產這款手機產品，其中包含凹折後的手機厚度還是很明顯，同時操作介面也尚未有具體最佳化調整，或許還是要等Google在Android作業系統加入更多原生對應此類凹折手機使用介面，藉此讓更多app可以順利對應不同凹折形式手機使用。

而依照TCL說明，Z字凹折螢幕分別採用DragonHinge與ButterflyHinge兩種螢幕凹折設計，藉此構成Z字凹折使用模式，或許將會成為TCL第一款螢幕可凹折手機採用設計，同時也預期可以大幅降低購機價格門檻。

另一方面，TCL在此次展示也呈現先前申請註冊的左右拉伸螢幕設計，透過捲動方式讓6.75吋手機能透過橫向拉伸方式讓顯示面積增加至7.8吋，看起來相比Z字凹折螢幕有更好使用體驗，但目前仍未展示可實際運作版本，因此現場也僅能以模型機呈現設計概念。

類似的設計，先前也曾出現在三星提出的概念機種，但後續卻未能有實際可使用產品設計，或許意味透過捲動方式改變顯示面積的設計，依然存有一定製作難度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

可凹折手機 可折螢幕手機

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