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OPPO揭曉畫面顯示更快 全機防水且相機提昇的Find X2系列手機

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早發表會上公布的Find X，確實如先前消息分別推出標準版Find X，以及硬體加強設計的Find X Pro，並且取消原本在Find X採用的升降鏡頭，改為螢幕開孔設計螢幕，同時也將原本在背面居中排列的鏡頭放置位置改至左上角，而處理器自然則是換上Qualcomm Snapdragon 865，並且可搭配Snapdragon X50連網晶片對應5G網路連接功能。

尺寸部分，Find X2系列採用6.7吋、解析度為Quad HD+的AMOLED螢幕，並且支援120Hz畫面更新率，其中Find X2將推出黑色陶瓷版、藍色玻璃版和橘色素皮版三款配色，而Find X2 Pro則推出黑色陶瓷版、灰色玻璃版與橘色素皮版，但Find X2僅支援IP54防水防塵等級與4200mAh電池容量，而Find X2 Pro則支援IP68防水防塵，電池容量則增加至4260mAh，兩者則均支援65W SuperVOOC 2.0高功率充電。

另外差異還出現在背面相機，其中Find X2將採用4800萬畫素、Sony IMX586感光元件設計的廣角鏡頭，搭配1200萬畫素、Sony IMX708感光元件設計的超廣角鏡頭，另外則是搭配一組1300萬畫素長焦鏡頭。

而Find X2 Pro則採用4800萬畫素、f/1.7光圈、Sony IMX689設計的廣角鏡頭，並且採用Sony全畫素全向對焦技術，藉此提高相位對焦速度，以及低光環境拍攝體驗，另外也搭配4800萬畫素、f/2.2光圈、支援3公分近拍的120度超廣角鏡頭，長焦鏡頭部分則採用1300萬畫素、f/3.0光圈與支援光學防震，同時支援5倍光學變焦，配合演算法則可對應10倍混合變焦，以及最高60倍數位變焦拍攝效果。

此外，Find X2 Pro在前後更各裝載一組色彩感應元件，將可協助捕捉正確色溫與亮度表現，並且支援以廣角鏡頭拍攝12位元RAW檔案，同時也能配合雷射對焦元件提高對焦速度。

依照DXOMARK說明，Find X2 Pro的主相機在其評測結果中獲得124分評價，與今年2月中推出的小米10 Pro相同。

至於前面視訊鏡頭則是搭載3200萬畫素、f/2.4光圈設計，之所以改為螢幕下鏡頭形式設計，OPPO方面表示是考量讓機身能對應IP68等級防水防塵，同時也因為目前的螢幕下鏡頭設計尺寸可以進一步縮減，避免影響螢幕整體外觀，因此取消原本採用升降式鏡頭模組，另外也採用螢幕下指紋解鎖設計。

兩款手機採用的AMOLED螢幕面板依然源自三星，支援10.7億色的8+2位元色彩顯示，並且符合Delta E小於1與JNCD小於0.8的設計，並且能配合用於拍攝使用的色彩感應元件讓螢幕可依照環境光源自動調整至合適亮度與色溫，甚至也會依照不同app學習使用者對於手機螢幕亮度表現喜好。

同時，OPPO更針對這款對應120Hz畫面更新率的螢幕增加名為「O1超感畫質引擎」的顯示技術，搭配Pixelworks第四代影像處理晶片，透過補差格方式將原本30fps以下畫面顯示效果提昇至60fps，甚至可達120fps，藉此讓畫面顯示更為流暢。

作業系統方面，OPPO也在新版ColorOS加入支援120Hz畫面更新率顯示效果，並且配合Android 10簡化作業系統存取效率。

其他部分，Find X2將搭載8GB記憶體，搭配128GB或256GB儲存容量，而Find X2 Pro則採用12GB記憶體與512GB儲存容量，另外Find X2將採用Z軸線性馬達表現震動回饋力道，而Find X2 Pro則會採用回饋力道更明顯的X軸馬達。

建議售價方面，Find X2將以人民幣5499元與5999元價格銷售，Find X2 Pro建議售價則是人民幣6999元，預計從即日起先在中國市場開放預購。另外，OPPO此次也同樣與藍寶堅尼 (Lamborghini)合作推出以Find X2 Pro為基礎的客製化機種，同樣搭配主題設計手機、保護咳、無線耳機與車充，建議售價則是人民幣12999元。

此次發表會中，OPPO也透露接下來將會在海外市場跟進推出Find X2系列手機，同時也會藉由進駐墨西哥擴展拉丁美洲市場發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣 OPPO 手機

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