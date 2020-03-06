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realme 6、6 Pro揭曉！智慧手環realme Band上市資訊同步公開

聯合新聞網 / 楊又肇

日前剛揭曉旗下首款搭載旗艦處理器手機realme X50 Pro 5G之後，realme很快地再於印度市場宣布推出realme 6系列機種，而先前已經宣布即將推出的智慧手環realme Band，則確定將會在3月9日中午率先於印度市場推出。

依照realme說明，此次推出的realme 6系列同樣在相機、螢幕，以及充電技術上「越級」，其中在螢幕部分均搭載90Hz畫面更新率規格，同時螢幕顯示佔比也均在90%以上，另外視訊鏡頭以採用螢幕開孔設計，背面主相機也均採用6400萬畫素規格，並且均搭載4300mAh電池容量與30W電池快充技術，更採用側邊指紋辨識器設計，聲音部分則對應Dolby Atmos杜比全景聲與Hi-Res Audio高解析音質輸出。

其中，realme 6採用解析度為2400 x 1080，顯示佔比達90.5%的6.5吋螢幕，並且配置單一螢幕開孔設計的1600萬畫素視訊鏡頭，背面主相機則分別搭載使用三星ISOCELL GW1感光元件的6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素黑白人像鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭，處理器則搭載聯發科Helio 90T。

而realme 6 Pro採用解析度同為2400 x 1080，顯示佔比達90.6%的6.6吋螢幕，並且配置雙螢幕開孔設計的1600萬畫素視訊鏡頭與800萬畫素超廣角視訊鏡頭，背面主相機則分別搭載使用三星ISOCELL GW1感光元件的6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭、2倍光學長焦鏡頭，以及4公分近拍微距鏡頭，並且支援20倍混合變焦拍攝功能，處理器則搭載Qualcomm Snapdragon 720G

在機身設計部分，realme 6採用概念源自彗星的放射紋理，分別推出彗星藍與彗星白兩款配色，而realme 6 Pro則採用概念源自閃電、以多層鍍膜處理呈現的紋理設計，分別推出閃電藍與閃電橘兩款配色。

建議售價方面，realme 6 4GB記憶體與64GB儲存容量版本售價為12999盧比，6GB記憶體與128GB儲存容量版本售價為14999盧比，8GB記憶體與128GB儲存容量版本售價為15999盧比，預計在3月11日於印度市場開放銷售。而realme 6 Pro相同記憶體與儲存容量配置版本，建議售價分別為16999盧比、17999盧比與18999盧比，預計會在3月13日於印度市場推出。

另外，此次同步對外宣布上市消息，外型與Fibit產品有些相似的realme首款智慧手環realme Band，此次也確認會以1499盧比價格銷售，預計在3月9日中午率先於印度市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 realme 智慧手環

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