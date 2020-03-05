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哪一代iPhone最好用？ 網推這款揭3優點

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO使用iPhone 7已經3年，但仍覺得用起來相當順手，她認為這款是近年最經典的iPhone。路透
原PO使用iPhone 7已經3年，但仍覺得用起來相當順手，她認為這款是近年最經典的iPhone。路透

蘋果一直是不少民眾喜愛的品牌之一，尤其是iPhone手機，幾乎人手一支，不過不少民眾使用的機款並不是最新的iPhone 11而是舊款iPhone。近期有網友PO文討論，表示自己使用iPhone 7已經3年，相較於新機而言使用起來也比較順手，因此詢問網友蘋果近年最經典的手機究竟是哪款，對此不少網友指出iPhone 6S才是經典，並點出它的3項優點。

原PO昨（4）日在「批踢踢女孩板」發文，問到「iPhone 7/8是不是蘋果近年最經典的手機」，她說自己使用iPhone 7已經3年，仍然覺得很順手，相較iPhone X的無邊框設計，還是覺得有home鍵最好用，加上7、8代的尺寸相當剛好，因此原PO認為這兩代機款是iPhone近年來最經典的手機。

對此，網友們紛紛留言回覆，「5S服役中」、「7好用，我也用了三年」、「手感好的話，i5真的不錯，雖然小了點」、「i7繼續用，找不到換的理由」、「SE服役中，小手適合」，而有不少網友都認為iPhone 6S才是當中的經典，並指出快速指紋解鎖、耳機孔和可按home鍵是它的3項優點，「6S還有耳機孔，順暢度也不輸」、「有耳機孔，6S根本屌打」、「6S才是經典，我也比較喜歡Home鍵有touchID的功能比較方便」。

iPhone iPhone7

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