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先別急著買！各手機品牌「保值」排名出爐

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／路透
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手機大廠每年都會推出新品，而即使是去年的明星機種，也會因此在價格上有不小的跌幅。手機二手交易網站《bankmycell》最近推出一份報告，比較各品牌手機的「保值」程度。結果不太讓人意外，蘋果的iPhone抗跌程度為各品牌之首，約兩年後會跌掉45.46%的價格，相比起安卓的旗艦機，一年就會跌價45.18%，速度約是蘋果的兩倍。

《androidauthority》報導指出，該份報告以2019到2020年的交易資料為主。其中平價機種較旗艦機種更不保值，兩年平均會跌掉八成的價格；LG、Google、Motorola是跌價最兇的三個品牌，大概跌了五到六成。最保值的三個品牌則是HTC、Sony、Nokia，約跌了三成左右；而Apple只跌了二成五。

根據該份報告，2019二手跌價最兇的前三名都是Motorola的G7系列，第四、五名則是Google Pixel 3a和Samsung Galaxy S10+ Plus。

由於這份資料以美國市場為主，所販賣品項、價格、品牌喜好程度可能都不盡相同，因此不能完全對應參考。而影響手機二手架的因素也很多，即使跌價兇，也不代表他就不是一支好手機，如跌價榜第三名的Google Pixel 3a就曾被評選為2019最物超所值手機。

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