先別急著買！各手機品牌「保值」排名出爐
手機大廠每年都會推出新品，而即使是去年的明星機種，也會因此在價格上有不小的跌幅。手機二手交易網站《bankmycell》最近推出一份報告，比較各品牌手機的「保值」程度。結果不太讓人意外，蘋果的iPhone抗跌程度為各品牌之首，約兩年後會跌掉45.46%的價格，相比起安卓的旗艦機，一年就會跌價45.18%，速度約是蘋果的兩倍。
《androidauthority》報導指出，該份報告以2019到2020年的交易資料為主。其中平價機種較旗艦機種更不保值，兩年平均會跌掉八成的價格；LG、Google、Motorola是跌價最兇的三個品牌，大概跌了五到六成。最保值的三個品牌則是HTC、Sony、Nokia，約跌了三成左右；而Apple只跌了二成五。
根據該份報告，2019二手跌價最兇的前三名都是Motorola的G7系列，第四、五名則是Google Pixel 3a和Samsung Galaxy S10+ Plus。
由於這份資料以美國市場為主，所販賣品項、價格、品牌喜好程度可能都不盡相同，因此不能完全對應參考。而影響手機二手架的因素也很多，即使跌價兇，也不代表他就不是一支好手機，如跌價榜第三名的Google Pixel 3a就曾被評選為2019最物超所值手機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言