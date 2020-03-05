Xperia PRO定位「非旗艦手機」 Sony：作為供高速連網應用裝置

在稍早進一步說明中，Sony Mobile表示以Xperia 1 II為基礎打造的Xperia PRO，在定位上並非當做一款旗艦手機，而是作為一款能與各類裝置連接，並且提供高速連網整合應用的「裝置」。

依照定位來看，Xperia PRO並不會與Xperia 1 II並列為今年度的旗艦手機，因此也意味Sony Mobile並不會比照其他品牌作法，在高階旗艦手機產品推出多規格款式，藉此吸引更多消費使用族群。

雖然Xperia PRO確實是以Xperia 1 II為基礎，即便本身也能作為旗艦手機使用，但Sony Mobile更傾向將此款手機定位成能與相機、錄影機等裝置連接，並且藉由內建5G高速連網功能協助傳輸高解析度影音內容的多功能裝置。

同時，Sony Mobile也強調Xperia PRO是目前業界唯一一款同時搭載6GHz以下頻段與毫米波 (mmWave)連接功能的裝置，而非僅只是支援單一5G連網技術規格。但若考量目前業界也開始積極投入毫米波技術應用，因此預期到今年下半年也會有更多同時支援6GHz以下頻段與毫米波的裝置問世。

依照Xperia PRO的設計，機身邊框部分實際上並非採用金屬材質設計，主要是為了避免5G網路訊號因手持受到影響，同時也配合內建4向天線設計使網路訊號維持穩定。而針對同時搭載6GHz以下頻段與毫米波連接功能伴隨產生發熱問題，機身內部也採用Sony獨家設計散熱結構，藉此維持數據傳輸穩定、最佳化，藉此支援更長時間數據傳輸需求。

至於機身在側面快門鍵額外搭載一組可自定義功能按鍵，另外底部也額外配置一組micro HDMI作為訊號輸入，並且仍可配合USB-C進行數據連接，或是充電使用。

其他規格部分，Xperia PRO大致與Xperia 1 II相仿，同樣採用恢復與電源按鍵整合的指紋辨識器，背面主相機部分也與Xperia 1 II相同，一樣搭載與蔡司合作的T*鍍膜鏡片。

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