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HMD Global確定3月19日倫敦發表新機 可能是旗下首款5G連網手機

聯合新聞網 / 楊又肇

日前宣佈取消原定在MWC 2020期間展會活動之後，HMD Global稍早確認將在英國時間3月19日於倫敦舉辦新機發表活動，並且以「No Time To Wait (無暇等待)」作為此次發表會主軸，似乎暗示與007系列電影新作《No Time To Die (生死交戰)》有一定關連 (但也可能只是借題宣傳)。

在HMD Global產品長Juho Sarvikas稍早於個人Twitter證實消息中，並未特別提及預計發表新機。不過，從去年在夏威夷舉辦Snapdragon技術大會中，HMD Global已經透露將會推出一款以Snapdragon 765打造平價且具效能的5G連網手機，其中更預期採用PureDisplay螢幕技術，以及蔡司 (ZEISS)鏡頭設計。

而從先前消息來看，預期HMD Global將會推出名為Nokia 5.2的新機，另外也會推出Nokia 9 PureView後繼機種。

另外，HMD Global稍早也在歐洲地區申請註冊「SIMLEY」商標，預期將會用於新款Nokia品牌手機的eSIM，或是行動支付應用功能，或許在接下來的發表會上也會具體說明。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

夏威夷 品牌 Nokia 5G

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