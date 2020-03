HMD Global確定3月19日倫敦發表新機 可能是旗下首款5G連網手機

日前宣佈取消原定在MWC 2020期間展會活動之後,HMD Global稍早確認將在英國時間3月19日於倫敦舉辦新機發表活動,並且以「No Time To Wait (無暇等待)」作為此次發表會主軸,似乎暗示與007系列電影新作《No Time To Die (生死交戰)》有一定關連 (但也可能只是借題宣傳)。

在HMD Global產品長Juho Sarvikas稍早於個人Twitter證實消息中,並未特別提及預計發表新機。不過,從去年在夏威夷舉辦Snapdragon技術大會中,HMD Global已經透露將會推出一款以Snapdragon 765打造平價且具效能的5G連網手機,其中更預期採用PureDisplay螢幕技術,以及蔡司 (ZEISS)鏡頭設計。

而從先前消息來看,預期HMD Global將會推出名為Nokia 5.2的新機,另外也會推出Nokia 9 PureView後繼機種。

另外,HMD Global稍早也在歐洲地區申請註冊「SIMLEY」商標,預期將會用於新款Nokia品牌手機的eSIM,或是行動支付應用功能,或許在接下來的發表會上也會具體說明。

No Time To Wait. We have something very special lined up for you. #nokiamobilelive pic.twitter.com/xQAZWok0v6