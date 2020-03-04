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iPhone X/XS 碎了換 LCD 螢幕：比 OLED 便宜一半
美國 Apple 公司從 iPhone X 開始使用 OLED 螢幕，如果超過保固期想更換維修螢幕，iPhone XS, iPhone X, iPhone 11 Pro 要台幣 NT$ 8,990，iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max 要 NT$ 10,790。
本周 iFixit 網站推出了 適用於iPhone X / iPhone XS / iPhone XS Max 的 LCD 螢幕，價格分別為 75 美元、85 美元以及 165 美元，不到 OLED 型號的一半。不過 LCD 螢幕比 OLED 亮度要暗一些，分辨率要低一些，並且顏色和對比度不會完全相同。
iFixit 表示，與我們所有更換的螢幕一樣，這些 LCD 替換螢幕在美國經過嚴格測試，符合我們嚴格的質量標準，並且我們提供終身保固維修。
《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》
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