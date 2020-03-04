三星強調Galaxy S20系列銷售不受疫情影響 未來將使5G連網產品線更完整

公佈年度旗艦手機Galaxy S20系列在台上市資訊後，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，預期接下來也會持續引進更多支援5G連網功能的中階機種，藉此讓台灣地區推行5G連網產品線更完整，另外也強調現階段的新型冠狀病毒疫情暫時不會影響新機銷售。

而針對先前三星在Unpacked 2020活動中說明將會繼續在市場維持銷售Galaxy S10系列手機，並且因應Galaxy S20系列手機上市調整售價，台灣三星方面也確定將會從3月起調整台灣地區的Galaxy S10系列手機建議售價，但具體調整細節還要等三星後續公佈。

此次推出的Galaxy S20系列，三星表示最高階機種Galaxy S20與大尺寸機種Galaxy S20+預計銷售佔比均為45%，僅Galaxy S20預計銷售佔比為10%，原因在於台灣地區消費者傾向使用大尺寸螢幕機種，同時也更願意購買搭載新功能的手機產品。

接下來將會開始引進支援5G連網的中階手機

至於此次宣布在台推出Galaxy S20系列手機，並且確認採用支援6GHz頻段以下5G連網功能的Qualcomm Snapdragon 865處理器，三星表示現階段仍會以既有4G LTE連網模式運作，屆時等到台灣地區電信業者正式開放5G連網服務後，將會透過OTA韌體更新方式開通5G連網功能。

另外，在高階旗艦機種開始引進支援5G連網功能規格之後，三星表示接下來也會針對中階機種提供5G連網功能，藉此讓5G連網產品線更為完整，同時也能因應接下來台灣地區5G連網服務開通使用需求。

台灣暫時不會推出特殊款配色

針對南韓地區與電信業者合作Galaxy S20+特殊款配色的市場策略，陳啟蒙表示此次在台灣地區與電信業者合作部分也會採取類似方式，例如與中華電信合作全球僅在三個地區推出的晴空白配色Galaxy S20+相關資費方案，同時也針對16GB記憶體與512GB儲存容量規格的Galaxy S20 Ultra提供資費方案，而晴空粉配色Galaxy S20則會與遠傳電信合作，並且預計規劃針對女性消費者的宣傳活動推廣此款新機。

不過，目前台灣三星顯然尚未計畫在台灣地區推行特殊款配色Galaxy S20系列機種，僅先與不同電信業者合作特定款配色的資費方案。

疫情不影響目前供貨

對於近期新型冠狀病毒疫情影響，陳啟蒙強調現階段還不會造成新機銷售影響，同時也說明日前媒體指稱Galaxy S20系列在南韓市場銷量不如去年推出的Galaxy S10系列，主因在於多數消費者傾向購買更高階的Galaxy S20 Ultra，而其他因素自然也包含疫情影響，使得實體門市通路人潮減少等情況有關，因此在實際銷售數量產生落差。

而在台灣地區方面，目前則並未受到疫情明顯影響，加上此次同樣搭配舊機換購、信用卡分期購機優惠，以及提供加贈項目等誘因，在整體銷售表現仍預期可帶動8%左右銷售成長。至於在近期同樣上市的Galaxy Z Flip方面，陳啟蒙也說明同樣不會受到疫情影響而使供貨短缺。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》