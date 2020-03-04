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Galaxy S20系列3月20在台上市！全面採用Qualcomm處理器 建議售價32900元起

聯合新聞網 / 楊又肇

今年在2月11日於美國舊金山舉辦的Unpacked 2020活動中正式揭曉的年度旗艦手機Galaxy S20系列，今日 (3/4)由三星宣布正式在台上市消息。

依照三星公佈資訊，台灣地區預計開放銷售的Galaxy S20系列，將會全面採用Qualcomm Snapdragon 865處理器，同時也確定搭載對應6GHz以下頻段的5G連往功能，其中Galaxy S20與Galaxy S20+都將提供搭載12GB記憶體搭配128GB儲存容量規格，而Galaxy S20 Ultra則搭載12GB記憶體搭配256GB儲存容量版本，另外也會推出16GB記憶體搭配512GB儲存容量版本。

配色部分，Galaxy S20將分別推出晴空藍、晴空粉、星空灰三款配色，Galaxy S20+則分別推出晴空藍、晴空白、星空黑、星空灰四款配色，而Galaxy S20 Ultra則預計推出星空黑與星空灰兩款配色。

建議售價部分，Galaxy S20將以新台幣32900價格銷售，Galaxy S20+則會以新台幣36900元價格銷售，而Galaxy S20 Ultra 256GB儲存容量版本建議售價為新台幣43900元，512GB儲存容量版本建議售價則為新台幣47900元。

三星表示，Galaxy S20系列機種將會在3月20日於全台通路開放銷售，而在3月20日至4月30日期間購機，並且完成上網登錄即可額外獲得無線閃充行動電源。而在3月10日到16日期間展開的預購方案部分，預購Galaxy S20+與Galaxy S20 Ultra，並且完成上網預購，將會加贈Galaxy Buds+真無線藍牙耳機，Galaxy S20系列則會額外加贈無線閃充行動電源，並且提供等值新台幣2000元的指定原廠配件購物金，以及額外免費延長保固一年。

另外，針對消費者購機部分也會搭配指定機種換購、指定銀行信用卡分期優惠，以及提供額外加贈氣泡水機、加碼三星55吋QLED量子點電視抽獎活動，同時也將透過限量線上排隊禮吸引消費者購機。

全面對應5G連網功能、相機強化的Galaxy S20系列

此次設計中，Galaxy S20系列所採用螢幕，將會全面比照Galaxy Note 10系列的上方居中開孔設計，同時螢幕顯示比例也會從原本19.5:9拉長至20:9，藉此提高螢幕顯示佔比。其中，Galaxy S20採用6.2吋、93.2%顯示佔比，Galaxy S20+採用6.7吋、93.7%顯示佔比，而Galaxy S20 Ultra則採用6.9吋、94.2%顯示佔比設計。

三款新機螢幕均採用Dynamic AMOLED 2X面板，分別支援Quad HD+解析度 (3200 x 1440)、HDR10+認證、可設定120Hz螢幕更新率 (但螢幕更新率調整為120Hz時，螢幕顯示解析度則會調降為2400 x 1080、Full HD+規格。)，並且支援240Hz觸控更新率，而視訊鏡頭規格僅Galaxy S20 Ultra採用4000萬畫素規格，其餘兩款手機則配置1000萬畫素規格。

硬體規格方面，Galaxy S20系列將會區分採用Qualcomm Snapdragon 865，以及三星Exynos 990兩種處理器規格，記憶體則均配置8GB或12GB容量，但Galaxy S20 Ultra將提供最高16GB規格選項，儲存容量則均提供128GB，其中Galaxy S20+與Galaxy S20 Ultra則額外提供512GB規格，三款新機都支援透過micro SD記憶卡擴充儲存容量，最高支援1TB擴充容量。

電池容量則依照機身尺寸而異，其中Galaxy S20採4000mAh，Galaxy S20+採4500mAh，而Galaxy S20 Ultra則是5000mAh。三款手機均支援無線閃充2.0與無線電力分享，但僅Galaxy S20 Ultra的無線閃充充電功率可達45W，其餘兩款手機則是25W。

而背面相機鏡頭擺放位置也不再像以往機種放在居中位置，而是會比照Galaxy Note 10系列採用靠近左上角位置，同時也是三星近年在新機採用造型設計。同時，為了配合多相機鏡頭模組設計，三星在鏡頭排列模式也導入矩形底座配置，讓相機鏡頭能配合內部元件排列擺放，並且不影響實際使用體驗。

其中，Galaxy S20分別配置1200萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭，以及6400萬畫素的3倍變焦鏡頭，支援8K 24fps錄影功能。Galaxy S20+相機功能則與Galaxy S20相同，但額外增加一組ToF鏡頭模組。

Galaxy S20 Ultra則會配置1億800萬畫素廣角鏡頭，另外配置4800萬畫素潛望式鏡頭模組設計，支援名為「Space Zoom」，分別對應10倍光學變焦、30倍混合變焦，以及高達100倍的數位變焦拍攝效果 (超過30倍以上放大拍攝時，螢幕上方會另外顯示小格畫面，方便使用者比對照準)，超廣角鏡頭則同樣對應1200萬畫素規格，另外也配置ToF鏡頭與支援8K 24fps錄影功能。

另外，Galaxy S20 Ultra將額外提供一鍵拍錄 (Single Take)模式，最少可產生2組10秒短影片、最多產生10張靜態照片、4組10秒短影片，並且會在影片內容自動加上合適配樂與影像特效效果。其他部分，則是分別加入超穩定動態攝影與夜間縮時錄影功能，讓使用者能更容易透過手機拍攝精美影片。

不過，由於採用更高倍率拍攝效果的相機設計，因此整個相機模組也相對顯得突兀，尤其搭載最高對應100倍數位變焦拍攝的Galaxy S20 Ultra，其相機模組突出比例最為明顯。

至於Galaxy S20系列所支援的8K解析度錄影功能，由於受到FAT32儲存格式限制，因此在8K錄影過程會自動分割成多個4GB容量檔案存放。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 GALAXY Qualcomm

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