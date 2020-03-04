小米展示40W無線快充 40分鐘充滿4000mAh手機電量

去年預告旗下40W無線快充已經進入測試階段，小米稍早對外展示此項無線快充技術實際充電效率表現，標榜可在20分鐘內使原本電量僅有1%的裝置補充至57%，並且在40分鐘內完成充滿4000mAh電池電量。

依照小米副總裁常程說明，此次用於展示的小米10 Pro所採用4000mAh容量電池，實際上是有經過改造調整，因此才能對應充電效率相當高的40W無線快充技術，同時與改善傳統透過高功率充電會有讓機身變燙的情況。

而從影片展示內容來看，小米40W無線快充分別透過18V電壓與2.4A電流實現，並且在40分鐘內完成充滿4000mAh電池電量。

不過，小米並未進一步透露如何實現更高功率的無線充電技術，同時也未說明如何避免造成機身產生高熱，但不外乎應該會比照OPPO的作法，將原本電池拆分成多組，並且個別進行電磁耦合感應快充，藉此實現更快的無線充電技術。

在此之前，小米已經在小米9 Pro與小米10實現30W無線充電技術，vivo稍早也在新款概念手機APEX 2020實現對應2000mAh電池容量的60W無線快充技術，而OPPO也著手準備新款VOOC無線閃充技術，就連華為目前也同樣投入更快無線快充技術研發，意味無線充電將會開始追上傳統有線快充，至於現行有線快充則會往更高功率規格發展。

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