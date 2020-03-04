Google更新Piexl手機諸多功能 Google Pay、手勢操作更方便使用

Google稍早針對Pixel系列手機釋出多項功能更新，其中包含針對Pixel 4內建Motion Sense手勢識別增加暫停與繼續播放音樂功能，另外也將Live Caption即時字幕功能開放Pixel 2系列手機使用，另外也針對Pixel 4視訊鏡頭增加可拍攝具景深影像，並且改善肖像模糊和抽色效果，甚至可以在Facebook上傳3D相片。

在此次更新中，使用者可以利用Pixel 4內建Motion Sense手勢識別對應暫停與繼續播放音樂功能，隨時透過手勢操作即可在不拿起手機情況下，將音樂暫停，或是恢復播放。

而運用Pixel 4內建感測元件，目前也已經在美國境內提供使用者藉由手機內建安全應用功能，即可透過聲控或輕碰手機即可自動撥打911求助，在此次更新則是將此項功能開放澳洲及英國地區使用者使用，一旦手機偵測使用者可能發生車禍等意外，系統就會自動詢問使用者是否安然無事，否則就會自動通報000或999，並且將使用者所在位置資訊通報救助單位。

不過，目前此項功能尚未計畫在台灣等地區開放使用。

另外，先前僅先開放Pixel 4系列手機使用的Live Caption即時字幕功能，在此次更新也開放Pixel 2系列使用，讓手機上播放的影片內容可以自動產生字幕，方便使用者觀看。

針對Google Pay功能應用部分，包含美國、英國、加拿大、澳洲、法國、德國、西班牙、義大利、愛爾蘭、台灣，以及新加坡地區使用者，都能在此次更新後透過長按Pixel系列手機電源按鍵，即可快速瀏覽綁定信用卡、簽帳卡，以及諸如票券、登機證等Google Pay可收錄數位票券，而Pixel 4系列手機更可快速存取緊急聯絡人及個人醫療資訊內容。

其中，使用Pixel 3、Pixel 3a與Pixel 4系列手機的話，更可直接透過相機拍攝登機證，藉此將登機證轉換為數位卡片存入Google Pay，即可在後續持續接收飛機航班異動資訊，甚至在登機時直接透過長按電源按鍵呼叫，即可取用數位登機證 (此項功能預計會在3月起陸續在各地區釋出)。

其他功能，則包含強化擴增實境應用，讓使用者透過Duo視訊通話可以使用隨著臉部表情連動的虛擬人像，同時也針對Pixel 4自拍功能強化景深識別，藉此產生更自然背景模糊或抽色效果甚至也能在Facebook服務上傳具3D效果照片，並且增加169種新款表情符號內容。

配合使用者所在位置與日出、日落時間，目前也能讓Pixel系列手機自動切換深色主題，同時依照所在位置連接網路等判斷條件，也能讓使用者自行設定是否在連接公司網路後，自動將手機靜音或是回家時自動開啟手機勿擾功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》