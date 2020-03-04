快訊

國際奧會發言人：東京奧運7月24日如期舉行

【互動地圖】新冠肺炎 全球疫情即時追蹤

Google更新Piexl手機諸多功能 Google Pay、手勢操作更方便使用

聯合新聞網 / 楊又肇

Google稍早針對Pixel系列手機釋出多項功能更新，其中包含針對Pixel 4內建Motion Sense手勢識別增加暫停與繼續播放音樂功能，另外也將Live Caption即時字幕功能開放Pixel 2系列手機使用，另外也針對Pixel 4視訊鏡頭增加可拍攝具景深影像，並且改善肖像模糊和抽色效果，甚至可以在Facebook上傳3D相片。

在此次更新中，使用者可以利用Pixel 4內建Motion Sense手勢識別對應暫停與繼續播放音樂功能，隨時透過手勢操作即可在不拿起手機情況下，將音樂暫停，或是恢復播放。

而運用Pixel 4內建感測元件，目前也已經在美國境內提供使用者藉由手機內建安全應用功能，即可透過聲控或輕碰手機即可自動撥打911求助，在此次更新則是將此項功能開放澳洲英國地區使用者使用，一旦手機偵測使用者可能發生車禍等意外，系統就會自動詢問使用者是否安然無事，否則就會自動通報000或999，並且將使用者所在位置資訊通報救助單位。

不過，目前此項功能尚未計畫在台灣等地區開放使用。

另外，先前僅先開放Pixel 4系列手機使用的Live Caption即時字幕功能，在此次更新也開放Pixel 2系列使用，讓手機上播放的影片內容可以自動產生字幕，方便使用者觀看。

針對Google Pay功能應用部分，包含美國、英國、加拿大、澳洲、法國、德國、西班牙、義大利、愛爾蘭、台灣，以及新加坡地區使用者，都能在此次更新後透過長按Pixel系列手機電源按鍵，即可快速瀏覽綁定信用卡、簽帳卡，以及諸如票券、登機證等Google Pay可收錄數位票券，而Pixel 4系列手機更可快速存取緊急聯絡人及個人醫療資訊內容。

其中，使用Pixel 3、Pixel 3a與Pixel 4系列手機的話，更可直接透過相機拍攝登機證，藉此將登機證轉換為數位卡片存入Google Pay，即可在後續持續接收飛機航班異動資訊，甚至在登機時直接透過長按電源按鍵呼叫，即可取用數位登機證 (此項功能預計會在3月起陸續在各地區釋出)。

其他功能，則包含強化擴增實境應用，讓使用者透過Duo視訊通話可以使用隨著臉部表情連動的虛擬人像，同時也針對Pixel 4自拍功能強化景深識別，藉此產生更自然背景模糊或抽色效果甚至也能在Facebook服務上傳具3D效果照片，並且增加169種新款表情符號內容。

配合使用者所在位置與日出、日落時間，目前也能讓Pixel系列手機自動切換深色主題，同時依照所在位置連接網路等判斷條件，也能讓使用者自行設定是否在連接公司網路後，自動將手機靜音或是回家時自動開啟手機勿擾功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

登機證 澳洲 英國 Pixel Google

延伸閱讀

遠距上班題材熱 商機爆發

Google宣布Cloud Next ’20大會活動 改為線上形式舉辦

Google Pixel手機 強化電源鍵控制支付與電子票證

Pixel推四大功能更新 手勢控制、AR視訊、自動化更貼心

相關新聞

蘋果揭曉了！6張iPhone 11系列的最佳「夜間」照片

今年初徵集透過iPhone 11與iPhone 11 Pro系列拍攝的「夜間」主題照片，蘋果稍早6張獲選最佳影像作品，分別來自中國、印度、俄羅斯及西班牙的攝影師。

可能在更多國家地區上市？小米MIX Alpha概念手機準備進駐印度市場

小米在去年推出的MIX Alpha概念手機，稍早確認將會在印度市場特定小米之家門市上架，或許意味這款採用一面螢幕環繞打造的概念手機將會開放更多國家地區上市銷售。

Google更新Piexl手機諸多功能 Google Pay、手勢操作更方便使用

Google稍早針對Pixel系列手機釋出多項功能更新，其中包含針對Pixel 4內建Motion Sense手勢識別增加暫停與繼續播放音樂功能，另外也將Live Caption即時字幕功能開放Pixel 2系列手機使用，另外也針對Pixel 4視訊鏡頭增加可拍攝具景深影像，並且改善肖像模糊和抽色效果，甚至可以在Facebook上傳3D相片。

黑鯊手機3系列揭曉！最高搭載7.1吋螢幕、65W快充與機械式側邊按鍵

在接連預熱之後，黑鯊手機終於在稍早舉辦線上直播中公布黑鯊手機3系列，分別推出標準版與Pro版本，其中不僅加入65W快充功能，在Pro版本更進一步將螢幕尺寸增加至7.1吋規格，另外自然也均採用Qualcomm Snapdragon 865處理器，並且支援5G網路與Wi-Fi 6連接功能，藉此讓需要網路連接的遊戲遊玩體驗更加流暢。

小米展示40W無線快充 40分鐘充滿4000mAh手機電量

去年預告旗下40W無線快充已經進入測試階段，小米稍早對外展示此項無線快充技術實際充電效率表現，標榜可在20分鐘內使原本電量僅有1%的裝置補充至57%，並且在40分鐘內完成充滿4000mAh電池電量。

Pixel推四大功能更新 手勢控制、AR視訊、自動化更貼心

去年底Pixel 4上市後，Google持續推出多個便利新功能，包括：為以前拍攝的照片加上人像模糊效果、在手機響起之前就...

OPPO公布旗艦Find X2實際外觀！採螢幕開孔、全新相機配置

近期接連預告諸多新款旗艦手機Find X2特色之後，OPPO在稍早釋出影片內容更直接展示實機面貌，確認在正面6.7吋螢幕採用左上角開孔設計，同時背面相機模組也移往左上角，而非採用過往機種以中央直列鏡頭呈現方式。

聯發科推出小更新的Helio P95 加強相機與人工智慧運算

去年底宣布推出導入Arm DynamIQ、導入蘋果曾經採用Imagination Technologies旗下GPU的Helio P90，聯發科很快地又宣布推出支援6400萬畫素相機控制，並且額外提昇10%人工智慧運算效能的小改款處理器Helio P95。

Galaxy S20系列南韓開賣首日…僅累積銷售7萬支

在新型冠狀病毒疫情影響下，不僅各個業者於上半年舉辦的大型展會活動相繼停辦，或是延期舉行，就連原訂上半年推行的新款手機在內產品也均受到影響。

手機暖科技 助祖孫零距離

使用手機已不分世代，有銀髮族為了與在外地的兒孫感情更熱絡，尋求鄰居協助操作手機或特地到社區上手機相關課程，現在已有業者推出各式「暖科技」，讓年長者以科技聯繫祖孫情，滿足情感上的需求，即便祖孫距離再遠，「孩子成長過程也不會缺席」。

Pixel 4a、Pixel 5系列將在越南組裝生產？可能換上螢幕開孔設計

從去年推出的Pixel 3a系列轉由越南代工廠組裝之後，便有不少消息指稱Google計畫將更多Pixel系列手機產能移轉到越南，而在近期新型冠狀病毒疫情影響之下，更促使Google增加即將推出的Pixel 4a系列，以及Pixel 5系列機種於越南組裝生產比重。

5G圈地戰！電信業備戰499方案到期換約潮

台灣最快將在今年7月5G開台，當年申辦499雙飽方案的200多萬用戶，合約將在今年陸續到期，除電信三雄低調搶客，台灣之星...

熱門新聞

被控iOS更新讓舊款iPhone變慢 蘋果付5億美元和解

OPPO公布旗艦Find X2實際外觀！採螢幕開孔、全新相機配置

傳可能對外出售資產、合併消息 Nokia將更換執行長

iPhone夜間模式攝影大賽 得獎作品秀冷戰風格

蘋果揭曉了！6張iPhone 11系列的最佳「夜間」照片

聯發科推出小更新的Helio P95 加強相機與人工智慧運算

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。