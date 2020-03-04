快訊

國際奧會發言人：東京奧運7月24日如期舉行

【互動地圖】新冠肺炎 全球疫情即時追蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑鯊手機3系列揭曉！最高搭載7.1吋螢幕、65W快充與機械式側邊按鍵

聯合新聞網 / 楊又肇

在接連預熱之後，黑鯊手機終於在稍早舉辦線上直播中公布黑鯊手機3系列，分別推出標準版與Pro版本，其中不僅加入65W快充功能，在Pro版本更進一步將螢幕尺寸增加至7.1吋規格，另外自然也均採用Qualcomm Snapdragon 865處理器，並且支援5G網路與Wi-Fi 6連接功能，藉此讓需要網路連接的遊戲遊玩體驗更加流暢。

相較前面幾款黑鯊手機設計，此次推出的黑鯊手機3系列在機身背面加入磁吸式充電連接埠，讓使用者橫拿手機情況也能順利以18W效率充電。

而手機本身則搭載最高支援65W充電功率的快充功能，強調在黑鯊手機3標準版採用的4720mAh電池，可在12分鐘內充入50%電量，38分鐘即可完全充滿，即便是Pro版本採用5000mAh電池電量，也同樣可在相近時間內將電力充滿。

而此次更特別之處，在於Pro版本的機身右側邊框採用兩組升降式機械按鍵，在遊戲模式中開啟功能之後，即可讓使用者以1.5mm鍵程、對應30萬次以上升降與超過100萬次壓按壽命進行操作，相比藉由電容感應，或是超音波阻斷感應方式，可以對應更紮實的操作手感。

另外，黑鯊手機也強調此次在Pro版本採用震動回饋更真實的X軸線性馬達，而標準版則僅採用一般線性馬達設計，兩者對應震動反饋則有些差異。

至於螢幕部分，標準版採用6.67吋、2400 x 1800解析度規格，Pro版本則採用7.1吋、3120 x 1440解析度，兩者均採用AMOLED顯示面板，並且標榜在出廠時均完成色彩校準，讓Delta E值均小於1，JNCD值也小於0.55，更支援HDR10+與DC調光功能，以及TrueView智慧色溫調整功能。

螢幕顯示反應速度則提昇至90Hz，藉由MEMC補畫格方式讓贏顯示內容更為穩定，同時也支援高達270Hz的觸控反應率，並且支援左右兩區壓感識別，其中可依照需求調整壓感力道，或是僅開啟其中一側壓感功能。

機身鏡頭則配置2000萬畫素視訊鏡頭，主相機則分別配置6400萬畫素廣角鏡頭、1300萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬畫素景深鏡頭，並且以倒三角形排列。

聲音部分則可透過螢幕正面雙喇叭輸出，或是配合3.5mm耳機孔輸出，黑鯊手機此次也額外推出新款黑鯊藍牙遊戲耳機2，讓使用者能有更合適的遊戲聲音聆聽體驗。

作業系統則是加入遊戲語音控制功能，目前僅對應中國地區推行的《王者榮耀》、《和平精英》等手機遊戲，未來也會進一步與騰訊遊戲合作支援更多遊戲內容。

售價部分，黑鯊手機3標準版將會推出8GB記憶體+128GB儲存容量、12GB記憶體+128GB儲存容量與12GB記憶體+256GB儲存容量三種規格，建議售價分別為人民幣3499元、3799元與3999元，分別提供黑、灰、銀、粉四款配色，而Pro版本則提供8GB記憶體+256GB儲存容量與12GB記憶體+256GB儲存容量兩種規格，建議售價分別為人民幣4699元與4999元，配色僅提供黑色與灰色。

黑鯊手機3系列預計從即日起開放預購，另外也推出新款散熱器配件，標榜可對應9W散熱功率，約可在1分鐘內讓溫度降低14度，支援以藍牙控制，建議售價為人民幣179元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣 黑鯊手機 快充

延伸閱讀

Volvo打算依循特斯拉模式 自行生產電動車的專屬電池！

CoWoS平台與博通合作 台積為5奈米量產鋪路

市場預期第二季DRAM價格續漲 記憶體族群齊揚

讓手機「穿」上保鮮膜 高醫院長侯明鋒防疫有奇招

相關新聞

蘋果揭曉了！6張iPhone 11系列的最佳「夜間」照片

今年初徵集透過iPhone 11與iPhone 11 Pro系列拍攝的「夜間」主題照片，蘋果稍早6張獲選最佳影像作品，分別來自中國、印度、俄羅斯及西班牙的攝影師。

可能在更多國家地區上市？小米MIX Alpha概念手機準備進駐印度市場

小米在去年推出的MIX Alpha概念手機，稍早確認將會在印度市場特定小米之家門市上架，或許意味這款採用一面螢幕環繞打造的概念手機將會開放更多國家地區上市銷售。

Google更新Piexl手機諸多功能 Google Pay、手勢操作更方便使用

Google稍早針對Pixel系列手機釋出多項功能更新，其中包含針對Pixel 4內建Motion Sense手勢識別增加暫停與繼續播放音樂功能，另外也將Live Caption即時字幕功能開放Pixel 2系列手機使用，另外也針對Pixel 4視訊鏡頭增加可拍攝具景深影像，並且改善肖像模糊和抽色效果，甚至可以在Facebook上傳3D相片。

黑鯊手機3系列揭曉！最高搭載7.1吋螢幕、65W快充與機械式側邊按鍵

在接連預熱之後，黑鯊手機終於在稍早舉辦線上直播中公布黑鯊手機3系列，分別推出標準版與Pro版本，其中不僅加入65W快充功能，在Pro版本更進一步將螢幕尺寸增加至7.1吋規格，另外自然也均採用Qualcomm Snapdragon 865處理器，並且支援5G網路與Wi-Fi 6連接功能，藉此讓需要網路連接的遊戲遊玩體驗更加流暢。

小米展示40W無線快充 40分鐘充滿4000mAh手機電量

去年預告旗下40W無線快充已經進入測試階段，小米稍早對外展示此項無線快充技術實際充電效率表現，標榜可在20分鐘內使原本電量僅有1%的裝置補充至57%，並且在40分鐘內完成充滿4000mAh電池電量。

Pixel推四大功能更新 手勢控制、AR視訊、自動化更貼心

去年底Pixel 4上市後，Google持續推出多個便利新功能，包括：為以前拍攝的照片加上人像模糊效果、在手機響起之前就...

OPPO公布旗艦Find X2實際外觀！採螢幕開孔、全新相機配置

近期接連預告諸多新款旗艦手機Find X2特色之後，OPPO在稍早釋出影片內容更直接展示實機面貌，確認在正面6.7吋螢幕採用左上角開孔設計，同時背面相機模組也移往左上角，而非採用過往機種以中央直列鏡頭呈現方式。

聯發科推出小更新的Helio P95 加強相機與人工智慧運算

去年底宣布推出導入Arm DynamIQ、導入蘋果曾經採用Imagination Technologies旗下GPU的Helio P90，聯發科很快地又宣布推出支援6400萬畫素相機控制，並且額外提昇10%人工智慧運算效能的小改款處理器Helio P95。

Galaxy S20系列南韓開賣首日…僅累積銷售7萬支

在新型冠狀病毒疫情影響下，不僅各個業者於上半年舉辦的大型展會活動相繼停辦，或是延期舉行，就連原訂上半年推行的新款手機在內產品也均受到影響。

手機暖科技 助祖孫零距離

使用手機已不分世代，有銀髮族為了與在外地的兒孫感情更熱絡，尋求鄰居協助操作手機或特地到社區上手機相關課程，現在已有業者推出各式「暖科技」，讓年長者以科技聯繫祖孫情，滿足情感上的需求，即便祖孫距離再遠，「孩子成長過程也不會缺席」。

Pixel 4a、Pixel 5系列將在越南組裝生產？可能換上螢幕開孔設計

從去年推出的Pixel 3a系列轉由越南代工廠組裝之後，便有不少消息指稱Google計畫將更多Pixel系列手機產能移轉到越南，而在近期新型冠狀病毒疫情影響之下，更促使Google增加即將推出的Pixel 4a系列，以及Pixel 5系列機種於越南組裝生產比重。

5G圈地戰！電信業備戰499方案到期換約潮

台灣最快將在今年7月5G開台，當年申辦499雙飽方案的200多萬用戶，合約將在今年陸續到期，除電信三雄低調搶客，台灣之星...

熱門新聞

被控iOS更新讓舊款iPhone變慢 蘋果付5億美元和解

OPPO公布旗艦Find X2實際外觀！採螢幕開孔、全新相機配置

傳可能對外出售資產、合併消息 Nokia將更換執行長

iPhone夜間模式攝影大賽 得獎作品秀冷戰風格

蘋果揭曉了！6張iPhone 11系列的最佳「夜間」照片

聯發科推出小更新的Helio P95 加強相機與人工智慧運算

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。