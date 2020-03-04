黑鯊手機3系列揭曉！最高搭載7.1吋螢幕、65W快充與機械式側邊按鍵

在接連預熱之後，黑鯊手機終於在稍早舉辦線上直播中公布黑鯊手機3系列，分別推出標準版與Pro版本，其中不僅加入65W快充功能，在Pro版本更進一步將螢幕尺寸增加至7.1吋規格，另外自然也均採用Qualcomm Snapdragon 865處理器，並且支援5G網路與Wi-Fi 6連接功能，藉此讓需要網路連接的遊戲遊玩體驗更加流暢。

相較前面幾款黑鯊手機設計，此次推出的黑鯊手機3系列在機身背面加入磁吸式充電連接埠，讓使用者橫拿手機情況也能順利以18W效率充電。

而手機本身則搭載最高支援65W充電功率的快充功能，強調在黑鯊手機3標準版採用的4720mAh電池，可在12分鐘內充入50%電量，38分鐘即可完全充滿，即便是Pro版本採用5000mAh電池電量，也同樣可在相近時間內將電力充滿。

而此次更特別之處，在於Pro版本的機身右側邊框採用兩組升降式機械按鍵，在遊戲模式中開啟功能之後，即可讓使用者以1.5mm鍵程、對應30萬次以上升降與超過100萬次壓按壽命進行操作，相比藉由電容感應，或是超音波阻斷感應方式，可以對應更紮實的操作手感。

另外，黑鯊手機也強調此次在Pro版本採用震動回饋更真實的X軸線性馬達，而標準版則僅採用一般線性馬達設計，兩者對應震動反饋則有些差異。

至於螢幕部分，標準版採用6.67吋、2400 x 1800解析度規格，Pro版本則採用7.1吋、3120 x 1440解析度，兩者均採用AMOLED顯示面板，並且標榜在出廠時均完成色彩校準，讓Delta E值均小於1，JNCD值也小於0.55，更支援HDR10+與DC調光功能，以及TrueView智慧色溫調整功能。

螢幕顯示反應速度則提昇至90Hz，藉由MEMC補畫格方式讓贏顯示內容更為穩定，同時也支援高達270Hz的觸控反應率，並且支援左右兩區壓感識別，其中可依照需求調整壓感力道，或是僅開啟其中一側壓感功能。

機身鏡頭則配置2000萬畫素視訊鏡頭，主相機則分別配置6400萬畫素廣角鏡頭、1300萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬畫素景深鏡頭，並且以倒三角形排列。

聲音部分則可透過螢幕正面雙喇叭輸出，或是配合3.5mm耳機孔輸出，黑鯊手機此次也額外推出新款黑鯊藍牙遊戲耳機2，讓使用者能有更合適的遊戲聲音聆聽體驗。

作業系統則是加入遊戲語音控制功能，目前僅對應中國地區推行的《王者榮耀》、《和平精英》等手機遊戲，未來也會進一步與騰訊遊戲合作支援更多遊戲內容。

售價部分，黑鯊手機3標準版將會推出8GB記憶體+128GB儲存容量、12GB記憶體+128GB儲存容量與12GB記憶體+256GB儲存容量三種規格，建議售價分別為人民幣3499元、3799元與3999元，分別提供黑、灰、銀、粉四款配色，而Pro版本則提供8GB記憶體+256GB儲存容量與12GB記憶體+256GB儲存容量兩種規格，建議售價分別為人民幣4699元與4999元，配色僅提供黑色與灰色。

黑鯊手機3系列預計從即日起開放預購，另外也推出新款散熱器配件，標榜可對應9W散熱功率，約可在1分鐘內讓溫度降低14度，支援以藍牙控制，建議售價為人民幣179元。

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