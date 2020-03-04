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蘋果揭曉了！6張iPhone 11系列的最佳「夜間」照片

聯合新聞網 / 楊又肇
Yu “Eric” Zhang (Beijing, China), iPhone 11 Pro Max微博: ericube_23
Yu “Eric” Zhang (Beijing, China), iPhone 11 Pro Max微博: ericube_23

今年初徵集透過iPhone 11iPhone 11 Pro系列拍攝的「夜間」主題照片，蘋果稍早6張獲選最佳影像作品，分別來自中國、印度、俄羅斯及西班牙的攝影師。

此次負責評選參選投稿照片的評審，分別包含美國攝影師Malin Fezehai、Tyler Mitchell、英國攝影師Sarah Lee、中國攝影師黎曉亮 (Alexvi Li)、新加坡攝影師蘇建隆 (Darren Soh)，以及蘋果營銷資深副總裁Phil Schiller、行銷副總裁Kaiann Drance、蘋果內部專業攝影師Brooks Kraft、負責相機與相片項目的軟體副總裁Jon McCormack與蘋果創意總監Arem Duplessis。

而此次獲選作品，分別來自中國、印度、俄羅斯及西班牙的攝影師，將會透過蘋果官網藝廊，以及蘋果官方Instagram頁面進行展示，並且讓全球用戶都能欣賞這些藉由iPhone 11、iPhone 11 Pro系列手機拍攝「夜間」主題照片。

同時，未來這些作品也會在蘋果數位行銷管道、Apple Store直營店，甚至在蘋果廣告或第三方攝影展內出現，另外也會向提供作品的攝影師提供一定相片授權費用。

在6張獲選作品中，總計有3張作品是由iPhone 11 Pro Max拍攝，其中2張是以iPhone 11 Pro拍攝，僅有1張是透過iPhone 11拍攝而成。

Andrei Manuilov (Moscow, Russia), iPhone 11 Pro MaxInstagram:@houdini_logic
Andrei Manuilov (Moscow, Russia), iPhone 11 Pro MaxInstagram:@houdini_logic

Konstantin Chalabov (Moscow, Russia), iPhone 11 ProInstagram: @chalabov
Konstantin Chalabov (Moscow, Russia), iPhone 11 ProInstagram: @chalabov

Mitsun Soni (Mumbai, Maharashtra, India), iPhone 11 ProInstagram: @mitsun
Mitsun Soni (Mumbai, Maharashtra, India), iPhone 11 ProInstagram: @mitsun

Rubén P. Bescós (Pamplona, Navarra, Spain), iPhone 11 Pro MaxInstagram: @rubenpb
Rubén P. Bescós (Pamplona, Navarra, Spain), iPhone 11 Pro MaxInstagram: @rubenpb

Rustam Shagimordanov (Moscow, Russia), iPhone 11Instagram: @tomrus
Rustam Shagimordanov (Moscow, Russia), iPhone 11Instagram: @tomrus

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影 俄羅斯 iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max

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