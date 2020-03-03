Galaxy S20系列南韓開賣首日…僅累積銷售7萬支

聯合新聞網 / 楊又肇

新型冠狀病毒疫情影響下，不僅各個業者於上半年舉辦的大型展會活動相繼停辦，或是延期舉行，就連原訂上半年推行的新款手機在內產品也均受到影響。

2月27日已經在南韓市場開放銷售的三星旗艦手機Galaxy S20系列，在首日開放銷售僅累積賣出7萬800支，相比去年Galaxy S10系列上市首日賣出14萬支的紀錄約僅有一半，同時也比去年下半年銷售Galaxy Note 10系列上市首日累積銷售的22萬支明顯少了許多。

而就三星方面說明，主因在於新型冠狀病毒疫情影響，使得實體門市購機人數大幅下降。另一方面，先前因為疫情影響，除了三星位於魚尾工廠產能受到影響，包含位於越南的產線同樣因為疫情影響，使得產線所需必要零件供應短缺，造成上半年手機產能因此下滑。

雖然目前三星已經開始針對事先完成預購消費者提供新機，但隨著產能受影響等情況，依然可能讓Galaxy S20系列手機出現供貨短缺情況。由於接下來三星準備在全球市場開放銷售新款旗艦手機，接下來是否能順利供貨，可能就要看三星如何調度手機產品產能。

除了三星新機供貨可能受影響，蘋果預期在春季發表會推出的新款手機供貨也可能會有問題，而其他手機品牌如小米、OPPO、vivo、realme在內業者雖然接連宣布推出新機，但也可能因為疫情影響造成新機銷售表現不如預期。

為了吸引消費市場購機，三星不僅以Galaxy Bud+真無線藍牙耳機作為預購贈品，另外也提供Galaxy Home Mini作為另一款購機贈品，甚至與電信業者分別合作光環紅、光環藍特殊配色，同時也透過調降售價，讓去年推出的Galaxy S10系列手機繼續維持銷售，藉此延展三星手機市場銷售規模。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 新型冠狀病毒 越南 三星

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