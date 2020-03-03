聯發科推出小更新的Helio P95 加強相機與人工智慧運算

更新：Helio P95確定率先應用在印度市場推出，並且取消5G連網功能，同時針對視訊鏡頭、主相機與螢幕等規格作調整的Reno 3 Pro。

去年底宣布推出導入Arm DynamIQ、導入蘋果曾經採用Imagination Technologies旗下GPU的Helio P90，聯發科很快地又宣布推出支援6400萬畫素相機控制，並且額外提昇10%人工智慧運算效能的小改款處理器Helio P95。

與Helio P90一樣，Helio P95同樣針對4G LTE連接應用打造，本身同樣以台積電12nm FinFET製程打造，並且採用兩組Cortex-A75與4組Cortex-A55形成「2+6」核心配置，GPU則一樣搭載Imagination Technologies提供IMG 9XM-HP8 GPU。

不過，在人工智慧運算部分則是提昇10%效能表現，藉此加強手機端的影像識別、景深判斷，以及擴增實境應用，而相機方面則是從原本Helio P90僅對應最高4800萬畫素鏡頭規格，進一步支援目前業界逐漸成為主流的6400萬畫素鏡頭設計，但基本上仍僅能在雙鏡頭模式對應2400萬畫素與1600萬畫素規格組合。

其餘部分，Helio P95與Helio P90並沒有太大差異，主要僅差別在相機與人工智慧運算，預期可讓廠商產品應用增加一點選擇彈性。

聯發科並未透露Helio P95預計何時會廣泛應用在市售機種，先前僅透露Helio P90將會在今年上半年應用在消費機種，但現階段多數發表新機的廠商都還是說明搭載Qualcomm處理器產品為主，就連去年大規模宣傳以旗艦等級定位，並且由多家業者背書的天璣系列處理器，至今則僅由OPPO旗下Reno 3採用天璣1000L，包含原本率先公布的天璣1000，以及後來宣布推出的天璣800，目前則尚未有手機產品採用。

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