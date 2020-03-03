OPPO公布旗艦Find X2實際外觀！採螢幕開孔、全新相機配置

近期接連預告諸多新款旗艦手機Find X2特色之後，OPPO在稍早釋出影片內容更直接展示實機面貌，確認在正面6.7吋螢幕採用左上角開孔設計，同時背面相機模組也移往左上角，而非採用過往機種以中央直列鏡頭呈現方式。

依照OPPO說明，Find X2將會搭載獨立處理晶片，讓螢幕能維持穩定的120Hz畫面更新率，同時支援240Hz觸控反應速度，另外也支援SDR轉HDR顯示效果，以及最高可對應1200nits亮度與100% DCI-P3廣色域呈現。

在先前消息裡，OPPO預期會推出Find X2標準版本與Pro版本，型號分別為CPH2023與CPH2025，兩者硬體規格均搭載6.7吋、WQHD+解析度螢幕與Qualcomm Snapdragon 865處理器，但支援5G網路頻段與相機規格則有明顯不同。

其中，標準版本僅支援n77、n78、n41頻段的5G連網功能，而Pro版本則額外支援n40與n79頻段，同時標準版相機鏡頭分別配置4800萬畫素、1200萬畫素與1300萬畫素，而Pro版本則採用4800萬畫素、4800萬畫素與1300萬畫素鏡頭構成，視訊鏡頭則均搭載3200萬畫素規格。

除此之外，先前同樣有不少消息的OPPO Watch，稍早也確認將會支援以eSIM形式運作的通話功能，並且將與Find X2一同推出，預計會在3月6日下午5點30分正式對外揭曉。

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