Pixel 4a、Pixel 5系列將在越南組裝生產？可能換上螢幕開孔設計

從去年推出的Pixel 3a系列轉由越南代工廠組裝之後，便有不少消息指稱Google計畫將更多Pixel系列手機產能移轉到越南，而在近期新型冠狀病毒疫情影響之下，更促使Google增加即將推出的Pixel 4a系列，以及Pixel 5系列機種於越南組裝生產比重。

日經新聞引述消息來源表示，今年預計推出的入門款機種Pixel 4a系列同樣會由越南代工廠組裝生產，預計在今年4月進入量產，並且在5月間的Google I/O 2020活動上揭曉，而接下來會在秋季公布的Pixel 5系列，同樣預期會由越南代工廠組裝生產，一如前市場傳出Google將會增加越南產線產能比重的說法。

將Pixel系列手機組裝產線從中國境內移出，不僅減緩去年持續增溫的中美貿易戰所產生影響，在近期新型冠狀病毒疫情影響也能減緩產能問題。不過，部分看法依然認為Pixel手機同樣有不少元件源自中國境內供應鏈，因此依然可能會像三星手機因元件供應面臨短缺，而可能影響實際出貨時間。

而就目前說法，Pixel 4a系列有可能成為Google第一款採用螢幕開孔設計的手機，螢幕尺寸可能會增加至5.7吋或5.8吋，處理器則可能採用Qualcomm Snapdragon 765，或是Snapdragon 730，至於預計在秋季推出的Pixel 5系列則預期會換上Snapdragon 865處理器，同時成為Google第一款支援5G連網的Pixel手機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》