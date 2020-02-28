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vivo揭曉APEX 2020！一體包覆螢幕設計、5-7.5倍連續光學變焦鏡頭

聯合新聞網 / 楊又肇

日前宣佈名為iQOO 3 5G，以及Z6 5G的兩款5G連網手機後，vivo隨即也宣布推出第三款概念手機APEX 2020，其中採用6.45吋的120°無界全視屏螢幕設計，並且搭載螢幕下鏡頭，而背面主相機則搭載5-7.5倍連續光學變焦功能與拍攝防震效果更好設計，另外也搭載60W無線超閃充功能，標榜20分鐘內即可充滿2000mAh電池電量。

與先前打造的概念手機相仿，vivo在第三款概念手機APEX 2020同樣採用一體包覆式設計，讓6.45吋螢幕能以左右高達120°彎曲角度呈現，藉此消除傳統手機螢幕邊框，以及機身中框部分，讓手機能有更一體成形質感。

同時，藉由螢幕下鏡頭設計，讓APEX 2020的螢幕能以更完整形式呈現，並且讓1600萬畫素視訊鏡頭能藉由螢幕提升6倍透光度進行拍攝，另外更配合演算法減少光線干擾、雜光影響，本身也支援藉由四合一感光晶片技術提高影像成像進光量。

而背面主相機則搭載支援5-7.5倍連續光學變焦的相機模組，透過四群組鏡片組合 (其中兩群固定、另外兩群可動)，同時整個相機模組厚度僅有6.2mm，因此可以放入APEX 2020輕薄機身，實現在智慧手機提供超高倍率光學變焦功能，並且配合多幀演算法清楚捕捉遠方清晰景象。

另外，在主鏡頭模組也搭載對應多個傾斜方向的防震模組，讓手持防震效果相比一般光學防震設計提昇200%，讓手持拍攝靜態影像、動態影片都能更加穩定、清晰，同時也能在夜間拍攝有效延長曝光時間，加強低光環境拍攝清晰效果。

其他部分則搭載第三代螢幕發聲技術，並且提供可消除場景中不想被保留景物或人物的「即時路人消除」功能，以及人像聲音追焦等功能。至於充電部分則是搭載60W無線超閃充，標榜可在20分鐘內充滿2000mAh電池電量，而vivo也宣布加入WPC無線充電聯盟，藉此持續推動無線充電技術發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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