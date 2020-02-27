iPhone 平價新機模擬圖曝光！傳有 6 色，深藍新色超美

外傳將在今年第一季 iPhone 平價新機 SE2 （或稱 iPhone 9 ），目前尚未有確切發表日期，但專門分享 Apple 產品圖片的「 9TechEleven」網站發佈了有 6 個顏色的模擬圖，讓人不禁期待新色能成真。

上週，德國科技網站「 iphone-ticker 」爆料，引述蘋果直接相關的消息人士，蘋果將在 3 月 31 日舉行新機發表會，可能在 4 月 3 日正式上市新款 iPhone SE2（ iPhone 9 ）。

昨天「9TechEleven」在 Instagram 上張貼了兩張 iPhone SE2 模擬圖，並表示這是根據傳言自行製作的圖片，根據最新從中國傳出的消息說新機共有六色：太空灰、紅色、銀色、金色、黃色與藍色。

Credit: 9TechEleven @Instagram

但先前知名蘋果分析師郭明錤曾經表示， iPhone SE 2 可能僅推出三色——太空灰、白色與紅色。不過這三個顏色，也都有包含在這次的模擬圖之中。

Credit: Apple 官方網站

以蘋果過去的發表紀錄來看，2018 年 iPhone XR、2019 年 iPhone 11 是史上提供最多機身顏色選擇的兩款 iPhone 機種，均有六種顏色；前者有紅色、黃色、白色、珊瑚色、黑色、藍色，後者有黑色、綠色、黃色、紫色、紅色、白色，差異在前者有珊瑚色、藍色、後者有綠色及紫色。

Credit: Apple 官方網站

蘋果供應商也傳出， iPhone SE2 將再次加上指紋辨識功能「 Touch ID 」，但並非像過去一樣嵌入實體 Home 鍵，而是將整合於機身側邊的電源按鍵。目前 Mac 筆記型電腦就有類似連按電源按鍵的解鎖功能，因此蘋果已有類似的技術。

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》